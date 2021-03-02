Минфин США объявил о персональных санкциях против РФ из-за Навального

Минфин США во вторник, 2 марта, опубликовал список россиян и организаций РФ, в отношении которых американская сторона вводит санкции из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Так, персональные ограничения касаются директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы ФСИН Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, а также заместителей министра обороны Павла Попова и Алексея Криворучко.

Кроме того, в санкционный список попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны РФ, Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) и 27-й Научный центр.

Как добавил американский госсекретарь Энтони Блинкен, США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, однако в космической сфере будет сделано частичное исключение — экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода.

Также в американском госдепе объявили о введении запрета на предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями США, в том числе экспортно-импортным банком, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот день в Официальном журнале Евросоюза опубликовали нормативный акт о новых санкциях против ряда должностных лиц России. Это первые ограничения, которые ввели в отношении Москвы в рамках нового механизма, предполагающего меры за нарушения прав человека.

В перечень ограничений попали четыре человека. Вслед за ЕС антироссийские санкции расширили и США.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал санкции Евросоюза классической подтасовкой «улик» и недопустимым приемом в международных отношениях. Он подчеркнул, что если бы Евросоюз был заинтересован в поиске истины, ему не следовало бы вводить антироссийские санкции, а стоило обязать Германию, Францию и Швецию обеспечить прозрачность доказательной базы в ситуации с Навальным.

Решение о рестрикциях приняли в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. Судья постановила засчитать блогеру проведенное под домашним арестом время. В общей сложности он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.

Незадолго до объявления об антироссийских санкциях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно даст ответ на эти меры.

В российском ведомстве считают, что Совет ЕС решил ввести санкции в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В министерстве отмечали, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а потом под него произвольно подбирают кандидатуры.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов 24 февраля со своей стороны отметил, что Россия ответит на новые санкции ЕС, и не исключил, что реакция Кремля будет асимметричной.