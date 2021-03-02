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США ввели антироссийские санкции из-за Навального

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США вводят санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом 2 марта сообщили в администрации американского президента Джо Байдена.

Санкции коснутся семи «высокопоставленных представителей» российских властей, 14 организаций — из них десять в России, три в Германии, одна в Швейцарии — и будут включать экспортные и визовые ограничения, передает ТАСС.

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«Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия)», — заявил представитель администрации.

Ранее в этот день издание Bloomberg сообщило, что готовящиеся антироссийские санкции США будут сопоставимы с санкционными мерами Евросоюза.

Днем ранее стало известно о намерении администрации Байдена ввести санкции против России в связи с ситуацией, возникшей вокруг Навального. Телеканал CNN тогда отмечал, что Вашингтон планирует координировать действия с Европейским союзом (ЕС).

Подчеркивалось, что санкции станут первыми антироссийскими мерами администрации Байдена после его предшественника Дональда Трампа и смогут задать дальнейшей тон в дипломатических отношениях двух стран.

2 марта Евросоюз объявил о введении санкций в отношении должностных лиц России из-за ситуации вокруг Навального. Соответствующий нормативный акт уже опубликован в Официальном журнале ЕС.

Решение о санкциях ЕС принял в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.

Ранее в этот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона отреагирует на новые санкции США по принципу взаимности.

Как заметил доктор философии международных отношений Великобритании Зено Леони, решение ЕСПЧ по Навальному не имеет аналогов, к нему применили совершенно другой подход, чем к другим. Он отметил, что блогер известен как русский националист и популист без стратегии, а его высказывания о Крыме и некоторые другие заявления противоречат позиции ЕС.

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