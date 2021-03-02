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Bloomberg сообщило подробности о будущих санкциях США против РФ

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Планируемые антироссийские санкции США из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным будут сопоставимы с санкционными мерами Евросоюза. Об этом 2 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей американской администрации.

Передали ответ: как Россия реагирует на меры Евросоюза из-за Навального
Под ограничения РФ попало руководство Германии и Франции

По информации издания, ограничения могут коснуться 10 российских чиновников.

Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России в связи с ситуацией, возникшей вокруг Навального. Телеканал CNN отмечал, что Вашингтон планирует координировать действия с Европейским союзом (ЕС).

Подчеркивалось, что санкции станут первыми антироссийскими мерами администрации Байдена после его предшественника Дональда Трампа и смогут задать дальнейшей тон в дипломатических отношениях двух стран.

2 марта агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе сообщило, что ЕС ввел санкции в отношении ряда российских «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Правовой акт уже принят в письменной форме и «в самом скором времени» будет опубликован в Официальном журнале ЕС, отметил источник.

Ранее в этот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона отреагирует на новые санкции США по принципу взаимности.

Решение о рестрикциях принято в связи с обвинительным приговором против блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Кроме того, ЕСПЧ 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения Навального, назвав решение Страсбургского суда грубым вмешательством в работу российских судов.

Как заметил доктор философии международных отношений Великобритании Зено Леони, решение ЕСПЧ по Навальному не имеет аналогов, к нему применили совершенно другой подход, чем к другим. Он отметил, что блогер известен как русский националист и популист без стратегии, а его высказывания о Крыме и некоторые другие заявления противоречат позиции ЕС.

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