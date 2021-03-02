Bloomberg сообщило подробности о будущих санкциях США против РФ

Планируемые антироссийские санкции США из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным будут сопоставимы с санкционными мерами Евросоюза. Об этом 2 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей американской администрации.

По информации издания, ограничения могут коснуться 10 российских чиновников.

Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России в связи с ситуацией, возникшей вокруг Навального. Телеканал CNN отмечал, что Вашингтон планирует координировать действия с Европейским союзом (ЕС).

Подчеркивалось, что санкции станут первыми антироссийскими мерами администрации Байдена после его предшественника Дональда Трампа и смогут задать дальнейшей тон в дипломатических отношениях двух стран.

2 марта агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе сообщило, что ЕС ввел санкции в отношении ряда российских «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Правовой акт уже принят в письменной форме и «в самом скором времени» будет опубликован в Официальном журнале ЕС, отметил источник.

Ранее в этот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона отреагирует на новые санкции США по принципу взаимности.

Решение о рестрикциях принято в связи с обвинительным приговором против блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Кроме того, ЕСПЧ 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения Навального, назвав решение Страсбургского суда грубым вмешательством в работу российских судов.

Как заметил доктор философии международных отношений Великобритании Зено Леони, решение ЕСПЧ по Навальному не имеет аналогов, к нему применили совершенно другой подход, чем к другим. Он отметил, что блогер известен как русский националист и популист без стратегии, а его высказывания о Крыме и некоторые другие заявления противоречат позиции ЕС.