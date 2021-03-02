Лавров пообещал реакцию Москвы на возможные антироссийские санкции США

Москва однозначно отреагирует на возможные антироссийские санкции США из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом 2 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность», — сказал Лавров.

Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России в связи с ситуацией, возникшей вокруг блогера Алексея Навального на этой неделе. CNN отмечал, что Вашингтон планирует координировать данные действия с Европейским союзом (ЕС).

При этом подчеркивалось, что санкции станут первыми антироссийскими мерами администрации Байдена после его предшественника Дональда Трампа и смогут задать дальнейшей тон в политических отношениях двух стран.

Ранее, 26 февраля, представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты готовится ввести новые санкции против России в течение нескольких недель. 23 февраля Псаки уже заявляла, что Вашингтон планирует в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.