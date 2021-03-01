Захарова выразила надежду на начало работы с ФРГ и ОЗХО после доклада по Навальному

Москва рассчитывает, что заявления специальных докладчиков ООН по блогеру Алексею Навальному сподвигнут Германию и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) к прекращению дезинформационной кампании против России и началу совместной работы. Об этом заявила журналистам официальный представитель в МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 1 марта.

«Возможно, сегодняшние заявления спецдокладчиков сподвигнут партнеров к прекращению дезинформационной кампании и началу совместной работы, которая должна вестись прозрачно и на законной основе. Повторение британского шулерства вокруг так называемого дела Скрипалей или инсценировок западными спецслужбами и «Белыми касками» якобы применения химического оружия в Сирии недопустимо», — сказала Захарова.

Она выразила надежду, что Берлин перестанет скрывать материалы и «вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов».

По словам дипломата, желания России и ФРГ «найти истину в этом деле совпадают».

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