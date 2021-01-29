Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Василий Лановой скончался
Мир
Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля
Мир
Пентагон ушел от ответа о захвате российского ЗРК «Панцирь-С1» в Ливии
Мир
Португалия ограничит поездки своих граждан за границу на две недели
Мир
В США выявили первые случаи заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2
Мир
В МИД оценили возможность зеркальных мер в связи с запретом Литвы на въезд Киркорову
Мир
Вышедший из правящей коалиции Италии Ренци не поддержал Конте
Мир
В Баку сошел оползень и засыпал дорогу
Мир
В США шесть человек погибли при утечке жидкого азота на птицефабрике

ФРГ вновь отказалась предоставить данные по делу Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия не будет предоставлять дополнительные данные в ответ на новый запрос Генпрокуратуры РФ по инциденту с Алексеем Навальным. В письме, направленном 21 января, ведомство призывает немецкую сторону вернуться к исполнению ранее направленных российских запросов о правовой помощи в полном объеме. В Министерстве юстиции ФРГ «Известиям» подтвердили получение письма, но подчеркнули, что у Москвы есть все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела.

Статус-кто: почему ЕС не стал вводить новые санкции против России
Несмотря на очередное обострение отношений, глава европейской дипломатии посетит Москву в начале февраля

«На запросы России о взаимной правовой помощи ответы были предоставлены в настолько полном объеме, насколько это позволяет Европейская конвенция о взаимной правовой помощи и законодательство Германии», — заявил «Известиям» пресс-секретарь немецкого ведомства.

Координатор межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства от ФРГ Йохан Заатхоф заявил в беседе с «Известиями», что немецкая сторона придерживается неизменной позиции: это было покушение с применением химического оружия и все необходимые доказательства находятся в России.

Состояние блогера резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет произвел аварийную посадку. Алексей Навальный был доставлен в Омскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где ему поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Заместитель главного врача Анатолий Калиниченко сообщал, что в анализах пациента обнаружить следы каких-либо ядов не удалось. Вывод о якобы отравлении боевым веществом впервые сделали уже в Германии, куда россиянин был доставлен 22 августа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также подчеркнул, что РФ так и не получила медицинского заключения об отравлении россиянина нервно-паралитическим веществом.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Шито-скрыто: ФРГ вновь отказалась предоставить данные по делу Навального

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021