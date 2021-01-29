Германия не будет предоставлять дополнительные данные в ответ на новый запрос Генпрокуратуры РФ по инциденту с Алексеем Навальным. В письме, направленном 21 января, ведомство призывает немецкую сторону вернуться к исполнению ранее направленных российских запросов о правовой помощи в полном объеме. В Министерстве юстиции ФРГ «Известиям» подтвердили получение письма, но подчеркнули, что у Москвы есть все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела.

«На запросы России о взаимной правовой помощи ответы были предоставлены в настолько полном объеме, насколько это позволяет Европейская конвенция о взаимной правовой помощи и законодательство Германии», — заявил «Известиям» пресс-секретарь немецкого ведомства.

Координатор межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства от ФРГ Йохан Заатхоф заявил в беседе с «Известиями», что немецкая сторона придерживается неизменной позиции: это было покушение с применением химического оружия и все необходимые доказательства находятся в России.

Состояние блогера резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет произвел аварийную посадку. Алексей Навальный был доставлен в Омскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где ему поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Заместитель главного врача Анатолий Калиниченко сообщал, что в анализах пациента обнаружить следы каких-либо ядов не удалось. Вывод о якобы отравлении боевым веществом впервые сделали уже в Германии, куда россиянин был доставлен 22 августа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также подчеркнул, что РФ так и не получила медицинского заключения об отравлении россиянина нервно-паралитическим веществом.

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Шито-скрыто: ФРГ вновь отказалась предоставить данные по делу Навального