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Лавров заявил об отсутствии доказательств в обвинениях Запада в адрес РФ

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Западные страны ни разу не предъявили доказательств, голословно обвиняя Российскую Федерацию. Об этом в понедельник, 18 января, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Он, в частности, напомнил об обвинениях в адрес России в ситуации с якобы имевшем место вмешательством в выборы в США, в ситуации со Скрипалями и в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«В каждом случае, о котором я упомянул, и в других случаях, в которых нас обвиняют в чем-то конкретном, мы ни разу не получили доказательств, которые подтверждали бы эти голословные обвинения. Мы слышали только одно: «хайли лайкли», «никто другой не имеет мотивов» либо «только у вас есть такие возможности, поэтому вы виноваты, и не надо нам ничего доказывать», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Глава российского МИДа подчеркнул, что представители Запада не предоставляют фактов, на которых «приличные люди всегда основывают свои дискуссии».

Кроме того, он добавил, что элиты западных стран предпринимают попытки решать свои внутриполитические проблемы путем выискивания врагов в России, Китае, Иране и других странах.

«Мы, конечно же, не получаем удовлетворения от тех тенденций, которые мы наблюдаем на Западе, когда элиты в попытке решить какие-то свои внутриполитические проблемы и задачи внутриполитической борьбы ищут активно внешних врагов и находят их в России, Китае, Иране, Северной Корее, на Кубе, в Венесуэле. Этот перечень стран хорошо известен», — отметил Лавров.

29 декабря минувшего года министр иностранных дел РФ сообщил, что Россия готова налаживать отношения с США, применяя тактику малых шагов. Он подчеркнул, что разобрать завалы в отношениях двух стран будет нелегко и новая администрация США должна продемонстрировать встречное желание налаживать отношения с Россией. По словам Лаврова, в РФ полагают, что «у российско-американских связей имеется нереализованный потенциал».

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