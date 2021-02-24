Британский эксперт отметил особый подход ЕСПЧ к делу Навального

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по блогеру Алексею Навальному не имеет аналогов, к нему применили совершенно другой подход, чем к другим. Такое мнение в беседе с «Известиями» 24 февраля высказал сотрудник департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, автор книги «Большая стратегия Америки от Обамы до Трампа: империализм после Буша и вызов гегемонии Китая», доктор философии международных отношений Зено Леони.

По его словам, крайне тяжело давать оценку с юридической точки зрения этому решению — оно, как и само дело, крайне политизировано. Это политический вопрос, и решение ЕСПЧ использовалось в контексте создания новой цветной революции, уверен Леони.

«Я не защищаю [президента России Владимира] Путина, но я хочу четко обозначить, что, если кто-то готов бросить вызов Путину или пойти против него, это вовсе не означает, что этот человек лучше или он демократ», — отметил исследователь.

По его словам, Навальный известен как русский националист и популист без стратегии, а его высказывания о Крыме и ряд других заявлений противоречат позиции Евросоюза. В то же время решение ЕСПЧ стало инструментом популизма.

«Демократические проевропейские институты не работали над созданием политика нового образца, над усилением демократических ценностей в России», — продолжил эксперт. Запад делает ставку на любого оппозиционера, даже выступающего против демократии, лишь бы спровоцировать цветную революцию в России, что вызовет дестабилизацию и возникновение антидемократического режима, подчеркнул Леони.

Он напомнил, что в своем решении об освобождении Навального суд не постановил, что блогер невиновен. Инстанция просит освободить его в связи с угрозой жизни.

«Для думающего человека появится критический вопрос: зачем же Навальный вернулся в Россию? Почему он не продолжил судиться в Германии, используя тот же ЕСПЧ? Навальный хорошо осознавал, что он будет арестован. Ответ очевиден: нужно было вызвать протесты», — продолжил британский эксперт.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил решение глав МИД Евросоюза согласовать расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального.

Решение ЕС о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2 года 8 месяцев.

ЕСПЧ 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.