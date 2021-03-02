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Косачев назвал санкции ЕС против России недопустимым приемом

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Ограничительные меры Евросоюза являются классической подтасовкой «улик», Россия ответит на санкции ЕС. Об этом 2 марта заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По его мнению, решение ЕС о принятии санкций против России по делу блогера Алексея Навального является подбрасыванием «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего.

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«Это недопустимый прием в международных отношениях. И он, вне сомнения, встретит ответ с российской стороны», — заявил Косачев в интервью «Интерфаксу».

Он подчеркнул, что если бы Евросоюз был заинтересован в поиске истины, ему не следовало бы вводить антироссийские санкции, а стоило обязать Германию, Францию и Швецию обеспечить прозрачность доказательной базы в ситуации с Навальным.

«Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства», — отметил Косачев, добавив, что виновных в этой ситуации ЕС назначил произвольно, «без какого-либо учета принципа презумпции невиновности».

Ранее в этот день стало известно, что ЕС ввел новые антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным. Рестрикции касаются нескольких высокопоставленных чиновников России и ряда организаций, которые включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.

Вслед за ЕС санкции ввели и США. Меры приняты в дополнение к санкциям по линии Госдепа, американского министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.

Незадолго до объявления об антироссийских санкциях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно даст ответ на эти меры.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.

Ранее, 22 февраля, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИДов стран Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление, что во внeшнеполитическом aрсенале ЕС укрeпились тaкие нeлегитимные инструмeнты, как ультимaтумы, сaнкции и дaвление.

16 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить блогера из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения Навального, подчеркивая, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

Навальному 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.

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