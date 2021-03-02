Песков заявил о невозможности достичь целей с помощью санкций

Страны, которые испытывают зависимость от введения санкций, подобной политикой не достигают своих целей. Об этом во вторник, 2 марта, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику, и не становится ли все хуже в межгосударственных делах», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, ответ очевиден: политика не выполняет данную задачу. Песков также считает неуместным обсуждение еще не введенных санкций, однако он подчеркнул, что в данных вопросах Россия будет ориентироваться на собственные интересы.

Ранее, 1 марта, стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России в связи с ситуацией, возникшей вокруг блогера Алексея Навального на этой неделе. CNN отмечал, что Вашингтон планирует координировать данные действия с Европейским союзом (ЕС).

Телеканал подчеркивал, что эти санкции станут первыми наложенными ограничениями на Россию администрацией Байдена после правления экс-президента Дональда Трампа. Они, по словам источников CNN, смогут задать дальнейшей тон в политических отношениях стран.

Ранее, 26 февраля, представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты готовятся ввести новые санкции против России в течение нескольких недель. 23 февраля Псаки уже заявляла, что Вашингтон планирует в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.

Известно, что 16 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения Навального, подчеркивая, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

В этот же день ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что послы 27 стран — членов Европейского союза согласовали антироссийские санкции в связи с обвинительным приговором против блогера. Ограничения впервые примут в рамках нового глобального режима санкций альянса за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре 2020 года и пока не применялся. По словам собеседника агентства, решение будет в ближайшее время утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.

Решение о рестрикциях ЕС принял в связи с обвинительным приговором против блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.