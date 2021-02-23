Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украина объявила о выходе из соглашений СНГ о гражданской авиации
Мир
В США обеспокоились возможной покупкой Египтом истребителей Су-35
Общество
Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Москве
Мир
Украина предложила лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Интернет
Twitter объявил о блокировке ста связанных с Россией аккаунтов
Мир
Страны-участницы СВПД обвинили Иран в нарушении обязательств
Наука
Ученые заявили о разгадке «кода да Винчи»
Мир
Еврокомиссия раскритиковала ограничения на поездки в шести странах ЕС
Мир
Захарова обвинила Госдеп в подрыве принципов свободной конкуренции

В Белом доме пообещали скоро ответить на «недружественные шаги» России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон планирует в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 23 февраля.

Мероприятие транслируется в Twitter Белого дома.

Дырокод: хакеры нашли рекордное число уязвимостей в системе минобороны США
Пентагон не платит за обнаруженные ошибки, но благодарит «белых взломщиков» присвоением баллов

Таким образом она прокомментировала публикацию в газете Washington Post, в которой утверждается о подготовке США санкций против России из-за кибератак на американские компьютерные сети, а также ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Псаки напомнила, что администрация Соединенных Штатов ранее объявляла о том, что американская разведка ведет обзор на российском направлении. По ее словам, президент США Джо Байден «говорил об этом в своей беседе» с российским лидером Владимиром Путиным «лишь несколько недель назад».

По ее словам, администрация США попросила разведывательные ведомства «проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения».

«Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», — сказала пресс-секретарь.

Ранее во вторник WP со ссылкой на источники в Белом доме писала, что в ходе кибератак через мощную программу SolarWinds хакеры взломали правительственные учреждения и частные компании. По данным официального представителя Белого дома, якобы российская кампания затронула девять правительственных агентств США и около 100 частных компаний.

Вашингтон собирается разработать указ, который расширит возможности министерства внутренней безопасности по обеспечению устойчивости правительственных сетей.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через мощное программное обеспечение Solarwind, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение.

В декабре прошлого года американский минюст возложил ответственность за масштабную кибератаку на сети правительства страны на Россию. Доказательств приведено не было.

22 февраля 2021 года замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что персональные санкции Евросоюза против россиян из-за Навального напоминают «заевшую пластинку». В тот же день верховный представитель альянса по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил решение глав МИД ЕС согласовать расширение персональных санкций против России за ситуацию с блогером.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021