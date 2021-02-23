В Белом доме пообещали скоро ответить на «недружественные шаги» России

Вашингтон планирует в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 23 февраля.

Мероприятие транслируется в Twitter Белого дома.

Таким образом она прокомментировала публикацию в газете Washington Post, в которой утверждается о подготовке США санкций против России из-за кибератак на американские компьютерные сети, а также ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Псаки напомнила, что администрация Соединенных Штатов ранее объявляла о том, что американская разведка ведет обзор на российском направлении. По ее словам, президент США Джо Байден «говорил об этом в своей беседе» с российским лидером Владимиром Путиным «лишь несколько недель назад».

По ее словам, администрация США попросила разведывательные ведомства «проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения».

«Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», — сказала пресс-секретарь.

Ранее во вторник WP со ссылкой на источники в Белом доме писала, что в ходе кибератак через мощную программу SolarWinds хакеры взломали правительственные учреждения и частные компании. По данным официального представителя Белого дома, якобы российская кампания затронула девять правительственных агентств США и около 100 частных компаний.

Вашингтон собирается разработать указ, который расширит возможности министерства внутренней безопасности по обеспечению устойчивости правительственных сетей.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через мощное программное обеспечение Solarwind, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение.

В декабре прошлого года американский минюст возложил ответственность за масштабную кибератаку на сети правительства страны на Россию. Доказательств приведено не было.

22 февраля 2021 года замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что персональные санкции Евросоюза против россиян из-за Навального напоминают «заевшую пластинку». В тот же день верховный представитель альянса по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил решение глав МИД ЕС согласовать расширение персональных санкций против России за ситуацию с блогером.