США пообещали в течение нескольких недель ввести новые санкции против РФ

Соединенные Штаты готовится ввести новые санкции против России в течение нескольких недель. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки в пятницу, 26 февраля.

Отвечая на вопрос журналиста о том, когда ожидаются новые ограничительные меры в отношении РФ, Псаки заявила, что это займет несколько недель, но не месяцев, пишет «РИА Новости».

23 февраля Псаки уже заявляла, что Вашингтон планирует в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.

Таким образом тогда она прокомментировала публикацию в газете Washington Post, в которой утверждается о подготовке США санкций против России из-за кибератак на американские компьютерные сети, а также ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через мощное программное обеспечение Solarwind, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение.

В декабре прошлого года американский минюст возложил ответственность за масштабную кибератаку на сети правительства страны на Россию. Доказательств приведено не было.