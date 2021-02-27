Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США пообещали в течение нескольких недель ввести новые санкции против РФ
Мир
В Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 16 человек
Мир
США надеются на скорое продолжение переговоров с РФ по ДСНВ
Мир
В Белом доме заявили об открытости США для контактов с Ираном
Мир
Байден планирует ввести ограничения на сделки с Китаем в сфере технологий
Мир
Жителей центра европейской части РФ ожидают солнце и похолодание
Общество
Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского на южном берегу Крыма
Экономика
ЦБ РФ ответил на просьбу сократить дневной лимит переводов в СБП
Мир
Боррель заявил о невозможности санкций заменить политику ЕС к России

США пообещали в течение нескольких недель ввести новые санкции против РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты готовится ввести новые санкции против России в течение нескольких недель. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки в пятницу, 26 февраля.

Барские капризы: санкции CША ударили по доллару
Американская валюта рискует потерять глобальное лидерство

Отвечая на вопрос журналиста о том, когда ожидаются новые ограничительные меры в отношении РФ, Псаки заявила, что это займет несколько недель, но не месяцев, пишет «РИА Новости».

23 февраля Псаки уже заявляла, что Вашингтон планирует в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.

Таким образом тогда она прокомментировала публикацию в газете Washington Post, в которой утверждается о подготовке США санкций против России из-за кибератак на американские компьютерные сети, а также ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через мощное программное обеспечение Solarwind, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение.

В декабре прошлого года американский минюст возложил ответственность за масштабную кибератаку на сети правительства страны на Россию. Доказательств приведено не было.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021