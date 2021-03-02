Актер Уилл Смит задумался о выдвижении в президенты США

Американский актер Уилл Смит допустил возможность своего выдвижения в президенты США. О готовности начать политическую карьеру артист заявил The Hollywood Reporter.

«У меня совершенно точно есть собственное мнение, я оптимистичен, верю в лучшее, в понимание между людьми и в возможность гармонии. Я точно сыграю свою роль — будет ли это актерский вклад, или — в какой-то момент карьеры — политический», — рассказал актер в беседе с изданием 1 марта.

Ранее о планах баллотироваться на пост президента США заявлял рэпер Канье Уэст. В сентябре 2020 года артист подал документы для регистрации кандидатом в штатах Кентукки и Миссисипи.

На выборах свой голос за музыканта отдали около 60 тыс. американцев.

Несмотря на скромный результат, Уэст планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах еще раз в 2024 году.