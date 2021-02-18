Барбара Брыльска рассказала о своих чувствах после кончины Мягкова

Польская актриса Барбара Брыльска, известная россиянам по роли Нади в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», рассказала в беседе с телеканалом РЕН ТВ 18 февраля о своей реакции на новость о смерти своего партнера по съемочной площадке Андрея Мягкова.

По словам артистки, она не ожидала, что переживет мужчину.

«Мне всегда казалось, что Андрей бессмертен. Я не думала о том, что я его переживу. У меня был ужасный год. Ушли очень многие близкие: мама, муж, друзья, тетки. Я была разбита. Но у меня не было таких мыслей. После того звонка, когда я только поняла, что он умер <...> Не знаю сейчас, что сказать. Каким он был актером! Россияне прекрасно знают», — сказала Брыльска.

По ее словам, с Мягковым она была знакома не только как с актером, но и как с человеком.

«А для меня он был человеком, с которым поцелуй на площадке был удовольствием», — добавила актриса.

Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти актера считается острая сердечная недостаточность.

Врачи пытались реанимировать Мягкова около часа, однако это не помогло.

Прощание с актером пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля.

Президент России Владимир Путин ранее также выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова. Также это сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

Актер театра и кино Дмитрий Харатьян назвал смерть Мягкова всенародной утратой.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году выпустился из Школы-студии МХАТ.

В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», где актер сыграл Евгения Лукашина. Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман».

В число самых популярных фильмом с участием Андрея Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2019 году — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.