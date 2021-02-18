Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера театра и кино Андрея Мягкова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова, в ближайшее время президент отправит телеграмму родным и близким в связи с кончиной народно любимого артиста», — сказал Песков журналистам.

Как сообщалось, Мягкову стало плохо минувшей ночью. Приехавшие на вызов медики пытались реанимировать актера около часа, однако это не помогло. Около 5:00 врачи констатировали смерть.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дата и место прощания с актером пока не названы.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ. Впервые он появился на киноэкранах в 1965 году в роли Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача».

В 1975 году он снялся в главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман». В число известных фильмов с его участием также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году актер получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.