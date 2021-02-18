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Харатьян назвал смерть Мягкова всенародной утратой

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Образы, которые воплотил на экране актер Андрей Мягков, были крайне близки каждому россиянину, поэтому эту утрату можно назвать всенародной. Такое мнение высказал в четверг, 18 февраля, актер театра и кино Дмитрий Харатьян.

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«Ушел из жизни человек, которого каждый считает родным, близким родственником. Герои, которых он создал на экране, стали частью нашей жизни, нашей культуры. Это такая утрата, которую можно назвать всенародной. Он был народным артистом не только по званию, но и по любви, которую выражали ему люди», — сказал Харатьян в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее в этот же день сообщалось, что Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти актера считается острая сердечная недостаточность.

Врачи пытались реанимировать Мягкова около часа, однако это не помогло.

Прощание с актером пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Польская актриса Барбара Брыльска назвала Мягкова прекрасным человеком и актером, сообщается на сайте kp.ru. Она отметила, что очень любила российского коллегу.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году выпустился из Школы-студии МХАТ.

В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», где актер сыграл Евгения Лукашина. Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман».

В число самых популярных фильмов с участием Андрея Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2019 году — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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