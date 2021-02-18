Барбара Брыльска поделилась воспоминаниями об Андрее Мягкове

Польская актриса Барбара Брыльска назвала в четверг, 18 февраля, Андрея Мягкова, который скончался на 83-м году жизни, прекрасным человеком и актером.

«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Актриса отметила, что очень любила российского коллегу.

С Брыльской Мягков снимался в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Они сыграли главные роли — учительницы Нади Шевелевой и врача Жени Лукашина, уточняет телеканал «360».

Ранее в этот же день сообщалось, что Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти актера считается острая сердечная недостаточность.

Врачи пытались реанимировать Мягкова около часа, однако это не помогло.

Прощания с актером пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля, сообщает телеканал «Звезда».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году выпустился из Школы-студии МХАТ.

В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», где актер сыграл Евгения Лукашина. Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман».

В число самых популярных фильмом с участием Андрея Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В 1976 году актер получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.