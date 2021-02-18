Барбара Брыльска поделилась воспоминаниями об Андрее Мягкове

Польская актриса Барбара Брыльска назвала в четверг, 18 февраля, Андрея Мягкова, который скончался на 83-м году жизни, прекрасным человеком и актером.
«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком», — сказала она в беседе с «РИА Новости».
Актриса отметила, что очень любила российского коллегу.
С Брыльской Мягков снимался в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Они сыграли главные роли — учительницы Нади Шевелевой и врача Жени Лукашина, уточняет телеканал «360».
Ранее в этот же день сообщалось, что Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти актера считается острая сердечная недостаточность.
Врачи пытались реанимировать Мягкова около часа, однако это не помогло.
Прощания с актером пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля, сообщает телеканал «Звезда».
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова.
Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году выпустился из Школы-студии МХАТ.
В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», где актер сыграл Евгения Лукашина. Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман».
В число самых популярных фильмом с участием Андрея Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».
В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
В 1976 году актер получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Гениальный комедийный актер и исполнитель крупных драматических ролей, он сыграл в десятках советских фильмов, включая кинохиты «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс». Каким мы запомним артиста — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Андрей Мягков в роли Алеши и Кирилл Лавров в роли Ивана в последнем фильме Ивана Пырьева «Братья Карамазовы»
Фото: РИА Новости/И. Назаров
В роли Сергея Хлебникова в фильме «Гроссмейстер», снятом в 1972 г. по сценарию Леонида Зорина
Фото: РИА Новости/Б. Чевелев
В свободное от театра и кино время актер писал детективные романы и картины
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Эльдар Рязанов, Андрей Мягков и Барбара Брыльска в перерыве между съемками «Иронии судьбы», неизменного новогоднего хита, который на отечественном телевидении знаменует наступление зимних праздников на протяжении последних 45 лет
Фото: РИА Новости/В. Алисов
В роли Треплева в спектакле «Чайка» - первом в МХТ имени А. П. Чехова после раскола МХАТа в 1987 году
Фото: РИА Новости
Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и его жена Анастасия Вознесенская в роли директора рынка в фильме «Гараж»
Фото: РИА Новости
На съемках фильма «Служебный роман», который в 1978 г. посмотрели свыше 58 млн зрителей
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Блестящий дуэт Андрея Мягкова и Алисы Фрейндлих - в истории о любви строгого, но несчастного директора статистического учреждения Людмилы Прокофьевны Калугиной и робкого, но доброго подчиненного, отца-одиночки Анатолия Ефремовича Новосельцева
Фото: РИА Новости
Гениальное исполнение роли Карандышева в фильме «Жестокий романс». Артист чуть не погиб во время съемок сцены, когда его лодка попадает под буксир
Фото: РИА Новости
С Никитой Михалковым (Паратовым)
Фото: РИА Новости
Выход на поклон после спектакля в театре «Современник», куда Мягков пришел после окончания Школы-студии МХАТ в 1965 г. и служил там до перехода во МХАТ в 1977 году
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин