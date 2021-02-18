Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил в четверг, 18 февраля, соболезнования в связи с уходом из жизни советского и российского актера театра и кино Андрея Мягкова.

«Ушел из жизни одаренный актер, замечательный педагог и режиссер. Благодаря таланту, трудолюбию и удивительному обаянию ему удалось создать множество разноплановых, запоминающихся образов, так полюбившихся миллионам зрителей», — цитирует сообщение Минобороны РФ телеканал «Звезда».

По словам главы ведомства, фильмы и спектакли, в которых был задействован Мягков, войдут в золотой фонд отечественной культуры. Также Шойгу передал слова сочувствия и поддержки вдове актера Анастасии Вознесенской, родственникам и друзьям актера.

Ранее в этот же день сообщалось, что Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти актера считается острая сердечная недостаточность.

Врачи пытались реанимировать Мягкова около часа, однако это не помогло.

Прощание с актером пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля.

Президент России Владимир Путин ранее также выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова, передает RT.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году выпустился из Школы-студии МХАТ.

В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», где актер сыграл Евгения Лукашина. Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман».

В число самых популярных фильмом с участием Андрея Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В 1976 году актер получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.