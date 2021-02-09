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Безболезненный уход: как вывести из тени дома престарелых

Введение лицензирования может стать небезопасным для постояльцев
Фото: Depositphotos
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Безболезненный уход: как вывести из тени дома престарелых
2021-02-08 19:38:40">
2021-02-08 19:38:40
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Курултай Башкирии предлагает ввести в России обязательное лицензирование деятельности частных домов престарелых. Соответствующий законопроект региональное Госсобрание уже отправило в правительство. Предпринимают такую попытку в республике уже не в первый раз, однако ранее инициатива не нашла поддержки в Совете законодателей РФ при Федеральном собрании. Параллельно с этим разработкой мер по урегулированию отрасли занимаются и в Минтруде. По мнению специалистов, вопрос лицензирования назрел давно, однако на данный момент к предлагаемым мерам остается немало вопросов. В подробностях разбирались «Известия».

Наладить контроль

Госсобрание Башкирии направило в правительство проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Таким образом, в законопроекте предлагается ввести в России обязательное лицензирование деятельности домов престарелых.

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По словам председателя республиканского парламента Константина Толкачева, «основная задача документа состоит в том, чтобы ввести этот бизнес в сферу контроля». Сейчас, по его словам, большинство заведений, предоставляющих такие услуги, размещаются в малоприспособленных для этого помещениях, которые не отвечают санитарным и противопожарным требованиям. Надзорные органы их не видят — до тех пор, пока не случится скандал или пожар. Механизм обязательного лицензирования должен помочь наладить контроль.

— Спрос на услуги по уходу за пожилыми людьми очень высок, — отмечает он. — Госучреждения не способны вместить всех желающих, особенно учитывая значительное недофинансирование. Но мы не можем полагаться на такие, с позволения сказать, пансионаты, как «Дом милосердия» в Абзелиловском районе, где в декабре прошлого года сгорели 11 человек, или «Моя семья» в уфимском поселке 8 Марта, где плохо обращались с постояльцами и не было элементарных бытовых условий. Если получение лицензии станет обязательным, то случайных людей в этой сфере будет меньше.

Только в прошлом году в нескольких частных российских дома престарелых произошли пожары. В апреле несколько человек погибли в результате возгорания в пансионате для пожилых людей «Третий возраст» в Москве, а в мае 11 человек стали жертвами пожара в частном доме престарелых «Второй дом» в подмосковном Красногорске.

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Фото: Пресс-служба МЧС РФ
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В середине декабря пожар произошел в частном пансионате в Башкирии в селе Ишбулдино, в результате которого погибли 11 человек. Не закончились трагические случаи и в этом году — в январе произошел пожар в одном из домов престарелых Тюменской области, погибли семь человек. Его владелица была задержана, сам пансионат, как выяснилось, не имел регистрации.

Попытку ввести обязательное лицензирование в отношении частных домов престарелых в Башкирии предпринимали и в конце прошлого года. Однако тогда эта инициатива не прошла — законопроект не был поддержан Советом законодателей РФ при Федеральном собрании. Как сообщил Константин Толкачев, по мнению экспертов Совета, деятельность в этой сфере в достаточной мере урегулирована, в то время как лицензирование только увеличит административную и финансовую нагрузку на предпринимателей, что может привести к сокращению количества частных домов престарелых и развитию теневого бизнеса.

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Снижение рисков

Однако выступают за введение обязательного лицензирования частных домов престарелых не только в республике, но и в Минтруде. По данным ведомства, сейчас в стране насчитывается более 1,4 тыс. таких организаций, но только 255 из них включены в реестр поставщиков социальных услуг. Объясняется это тем, что включение в соответствующий реестр на данный момент является добровольным. Такие интернаты проверяются так же, как и государственные. В то же время это дает возможность частникам брать клиентов, за которых платит государство, наравне с госучреждениями.

В Минтруде, в свою очередь, предлагают разработать три вида лицензии: на детские, взрослые организации и те, что предоставляют услуги людям с психическими расстройствами. Во всех трех случаях речь идет только о стационарах, то есть домах-интернатах. По планам ведомства, лицензионные требования будут предъявляться к зданиям таких учреждений, размерам помещений, персоналу, а также условиям проживания. Предполагается, что законопроект примут в весеннюю сессию. В этом случае организации, которые не входят в реестр поставщиков социальных услуг, должны будут оформить лицензию на свою деятельность начиная с 1 января 2022 года.

Безболезненный уход
минтруд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Близкие граждан, которые находятся в этих учреждениях, а это пожилые люди, инвалиды, в том числе дети-инвалиды, визуально могут оценить деятельность этих организаций и готовность их к оказанию социальных услуг. Но зачастую этого недостаточно, здесь необходима соответствующая квалификация. Именно поэтому мы считаем, что лицензирование в значительной степени снизит те риски, которые мы на сегодняшний день имеем, — отметил глава ведомства Антон Котяков.

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Нерегулируемая система

Потребность в домах престарелых с каждым годом становится всё более очевидной, что подтверждается и статистическими данными, рассказал «Известиям» гендиректор центра реабилитации и ухода Senior Group Алексей Сиднев.

Во-первых, потому что растет продолжительность жизни, и, соответственно, увеличивается процент людей, которые не могут жить без посторонней помощи. Раньше не было такого количества людей с деменцией, маломобильных групп населения, а сейчас их много: количество 80-летних удвоилось за последние 10 лет, кроме того, по оценкам специалистов, от 30% до 40% 80-летних требуют постоянной посторонней помощи, — отметил он. — В то же время появилось действительно большое количество хороших домов престарелы, и люди стали чаще их рассматривать. По разным оценкам, количество мест в негосударственной системе от 90 до 150 тыс. А если взять только государственные дома и интернаты, то это 135 тыс. То есть фактически за последние 5–6 лет появилась система стационарного социального обслуживания, которая по размерам соответствует государственной, но никак не регулируется.

Безболезненный уход
дом престарелых
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спрос велик и на государственные дома престарелых, но из-за зачастую сложных критериев получения такого рода услуг многие люди ищут более простые пути, отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор сети домов престарелых «Желтый крест», член правления некоммерческого партнерства содействия улучшению жизни пожилых людей «Мир старшего поколения» Рамаз Ахметели.

— Часто семьи сами не справляются по самым разным причинам, поэтому им нужна посторонняя помощь. Далеко не все готовы в своей квартире постоянно держать сиделку. Но дальше встает вопрос о критериях получения такого социального обслуживания — зачастую они не очень понятны и многие люди просто не хотят с этим связываться», — поясняет он.

Аренда кроватей с медицинским уходом

По мнению Алексея Сиднева, на сегодняшний день деятельность частных домов престарелых регулируется недостаточно, а потому обязательное лицензирование отрасли просто необходимо.

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Если медицина у нас контролируется достаточно серьезно — есть и лицензирование, и протокол лечения, то уход за пожилыми людьми, который очень близок к медицине, не регулируется вообще никак. Нет ни допуска, ни разрешения, особо и не проверяют. Проверяются отдельные организации, которые решили сообщить, что они занимаются стационарным уходом, но таких меньшинство. Большинство же организаций де-юре оказывают совершенно другие услуги — например, занимаются предоставлением в аренду кроватей, а по факту занимаются медицинским уходом за пожилыми людьми.

При введении обязательного лицензирования вряд ли что-то сильно изменится для домов престарелых, которые уже вошли в реестр поставщиков социальных услуг, потому что они уже соблюдают нормы и получили медицинские лицензии. Несложно будет и тем, кто не вошел в реестр, но работает качественно и имеет приспособленные помещения, поясняет Сиднев.

Безболезненный уход
врач
Фото: Depositphotos
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Сложнее всего будет небольшим организациям, которые экономят на всем, работают в опасных зданиях и — самое главное — не имеют квалификации, чтобы ухаживать за пожилыми людьми. Даже если они умеют развлекать, у них чисто, им придется искать пути, чтобы и здания подготовить, и процессы наладить. И таких большинство, поэтому тут важно правильно продумать процесс перехода к такому лицензированию. Среди таких некачественных домов, возможно, есть и те, которые хотят улучшить свою деятельность, и нужно дать им возможность начать работать качественно. Что касается тех, кто работает совсем плохо, то даже если они закроются, сожалеть об этом не стоит, потому что их работа просто опасна. Причем дело даже не в пожароопасности, а в недостатке ухода и негуманном отношении, от которого умирает гораздо больше людей.

Болезненный выход из тени

С помощью обязательных требований повысить уровень качества услуг действительно возможно, но на сегодняшний день для введения лицензирования социального обслуживания нет соответствующих условий, считает Рамаз Ахметели.

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Для этого необходима подготовительная работа. Что получится, если сейчас жестко ввести лицензирование: будет большое количество так называемых пансионатов, которые находятся в жилых зданиях, деревенских домах и так далее. Они и сейчас не говорят, что занимаются социальным обслуживанием, так они и не будут об этом говорить и потом и станут уходить от лицензирования. В то же время дополнительные требования и нагрузка ляжет на вполне легальные дома престарелых. То есть опять получится, что ищем мы не там, где потемнее, а там, где светло. Задачу надо ставить так, чтобы всех их заставить работать легально или сделать так, чтобы их не было. Кроме того, надо проработать множество вопросов, в частности, что делать с десятками тысяч людей, которые находятся в пансионатах, занимающихся далеко не помощью пожилым людям.

Вопрос лицензирования, безусловно, назрел давно, но тут возникает много других вопросов, отметила в разговоре с «Известиями» директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Безболезненный уход
дом престарелых
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— Прежде всего — вопрос проработанности концепции лицензирования и возможности обсудить ее со специалистами и общественностью. Потом, при начале лицензирования, важно, чтобы все действия прежде всего основывались на интересах людей, которым нужны эти интернаты. Скажем, нельзя допустить огульного закрытия всех частных домов, не имеющих возможности сразу соответствовать всем требованиям проверок. У нас уже был опыт закрытия небольших государственных домов престарелых во время оптимизации и укрупнения. И это привело к большому количеству человеческих драм, потому что людям, находящимся в тяжелом состоянии, любой переезд тяжек и небезопасен.

Кроме того, потребуется организовывать и разумную систему проверок. Сейчас проверки организуются очень быстро, так же быстро выявляются нарушения и находятся виновные, но всё это почти никак не сказывается на качестве жизни людей в интернатах, поясняет Олескина.

— И как всякий отдельный шаг, лицензирование не станет панацеей, конечно. Решить проблему с помощью и уходом за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, помощью семьям, которые ухаживают за своими близкими, можно только за счет кропотливой и комплексной работы и отстраивания в стране системы долговременного ухода, которая только начинает сейчас постепенно формироваться, — заключила она.

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