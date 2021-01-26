Зайти в интернат: частные дома престарелых выведут из тени с 2022 года

В России с 2022 года хотят ввести обязательное лицензирование частных интернатов для престарелых, инвалидов и людей с ментальными нарушениями. Такую концепцию разработал Минтруд. Глава ведомства Антон Котяков заявил 26 января о готовности совместно с депутатами проработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект. В министерстве рассчитывают, что он будет принят в весеннюю сессию. В Минтруда уверены, что лицензирование поможет вывести из тени большинство «серых» заведений, услуги которых небезопасны — пожары и другие ЧП в них случаются постоянно. Эксперты считают, что небольшие учреждения могут еще глубже «уйти в тень», если им не предложить особые условия.

Гарантия безопасности

По данным Минтруда, сейчас в 2 791 государственном стационаре соцобслуживания проживают свыше 300 тыс. пожилых и людей с инвалидностью, в том числе детей.

Негосударственных организаций, по оценке экспертов министерства, в стране более 1 400, но только 255 из них включены в реестр поставщиков социальных услуг. Пока эта опция необязательная, хотя она дает возможность частным интернатам брать клиентов, за которых платит государство наравне с госучреждениями. Входящие в реестр интернаты так же проверяют, как и государственные. То есть в них гарантированно приняты все меры безопасности, в том числе санитарные и противопожарные.

Остальные организации зачастую оказываются вне поля зрения контролирующих органов. Хотя нередко функционируют с нарушениями норм, в неприспособленных для маломобильных постояльцев помещениях.

Зайти в интернат Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Близкие граждан, которые находятся в этих учреждениях, а это пожилые люди, инвалиды, в том числе дети-инвалиды, визуально могут оценить деятельность этих организаций и готовность их к оказанию социальных услуг. Но зачастую этого недостаточно, здесь необходима соответствующая квалификация. Именно поэтому мы считаем, что лицензирование в значительной степени снизит те риски, которые мы на сегодняшний день имеем, — отметил Антон Котяков, выступая на втором социальном онлайн-форуме «Единой России».

Механизм обязательного лицензирования деятельности по соцобслуживанию в Минтруда считают наиболее действенным способом наведения порядка в данной сфере.

В ведомстве предлагают разработать три вида лицензии: на детские, взрослые организации и те, что предоставляют услуги людям с психическими расстройствами. Во всех трех случаях речь идет только о стационарах, то есть домах-интернатах.

Лицензионные требования будут предъявляться к зданиям таких учреждений, размерам помещений, персоналу, условиям проживания клиентов: питанию, гигиеническому уходу, оказанию медпомощи. Наличие лицензии станет для потребителя гарантией безопасности. А отсутствие лицензии – напротив, тревожным сигналом, считают в Минтруда. Лицензирование обеспечит «отсев» тех организаций, кто оказывает услуги в неподобающих, а порой и опасных для пожилых граждан условиях.

— Мы готовы совместно с партией, если есть такая заинтересованность, выйти с законодательной инициативой и проработать необходимые изменения, — сказал министр.

Зайти в интернат Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Минтруда «Известиям» сообщили о высокой степени готовности разработки.

— Мы полностью отработали концепцию, модель лицензирования, и готовы совместно с депутатами в ближайшее время оперативно внести такие поправки, — сказала «Известиям» замминистра Ольга Баталина. — Писать закон не так долго, как определить, что в него должно войти. Весь этот процесс мы прошли.

Концепцию поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

— Безусловно, нужно навести порядок, но это не значит, что мы должны вообще прихлопнуть все учреждения такого рода, которые не являются государственными. Потому что они выполняют важную социальную миссию. Просто нужно навести порядок. Переходный период, о котором вы сказали, действительно помог бы осуществить все необходимые мероприятия. Те, кто пройдет через это сито, дальше будут работать, а кто не пройдет — должны быть закрыты, — заявил Дмитрий Медведев на форуме.

Три фактора

Предполагается, что законопроект примут в весеннюю сессию, отметили в министерстве. В этом случае организации, которые не входят в реестр поставщиков социальных услуг, должны будут оформить лицензию на свою деятельность, начиная с 1 января 2022 года. Те, кто уже состоит в реестре поставщиков социальных услуг, получат право на отсрочку.

Зайти в интернат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы предлагаем теневому бизнесу в этой сфере легализоваться до наступления момента лицензирования. Если они войдут в реестр до начала следующего года, то тоже получат право на льготный период. Тем самым мы идем навстречу частникам. Вхождение в реестр — это не лицензионное требование. Но к таким учреждениям предъявляются серьезные требования, и они подвергаются проверкам, которые проводит Роструд, — уточнила Ольга Баталина.

По ее словам, требования лицензирования будут схожи с теми, что предъявляются сейчас к организациям в реестре поставщиков социальных услуг. Основное различие в том, что они станут обязательными. Например, в интернатах регламентируется число специалистов различного профиля.

— Если предполагается, что в интернате будут проживать дети с инвалидностью, нужно, чтобы в нем работали психолог, педагог, медсестра. Если организация предоставляет услуги реабилитации, то обязательно должно быть соглашение с медорганизацией, которая ее осуществляет. Эти требования в реестровой модели уже есть, — уточнила замминистра труда.

По мнению разработчиков концепции, интернаты начнут выходить из «серой зоны» по трем причинам. Первый фактор — сам рынок должен отреагировать на эту ситуацию.

— Мы заявляем гражданам, что только в лицензированных организациях государство отвечает за качество услуг. Когда у меня есть выбор, куда отдать своего родственника, я остановлюсь на организации, за которую дает гарантии государство, — сказал начальник управления Роструда Александр Утолин.

Зайти в интернат Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Второй фактор — наказание за осуществление деятельности без лицензии.

— Сейчас, если мы обнаруживаем «серую» организацию по чьей-то жалобе, то единственное, что можем — вынести предписание «устранить нарушение». При лицензировании в таком случае вступают в действие Административный и Уголовный кодексы. При происшествиях здесь предусмотрены очень суровые меры наказания, —отметил он.

Третий фактор материальный. При получении лицензии на социальное обслуживание коммерческая организация освобождается от налога на прибыль (сейчас он составляет 20%), сказала начальник управления Роструда. Такая налоговая льгота полагается всем организациям социального обслуживания, но многие интернаты в «серой зоне» сейчас ими не являются.

Точка или многоточие?

В Минтруда рассчитывают, что принятие такого законопроекта поставит точку в вопросе с «серой зоной» домов-интернатов.

— «Белый» рынок получит преимущества, налоговые льготы. Сможет воспользоваться мерами поддержки на строительство новых интернатов в виде субсидированной ставки по кредитам, это даст возможности развития. «Серый рынок» будет привлекаться к ответственности за работу без лицензии, потеряет доверие граждан, а значит возможности найти новых клиентов, — считают в ведомстве.

Зайти в интернат Фото: ТАСС/Егор Алеев

Эксперты оценивают число нуждающихся в услуге размещения в интернате в четыре миллиона человек, сказал «Известиям» председатель Национального совета Ассоциации участников социального обслуживания Евгений Якушев. Поэтому вопрос лицензирования актуален.

— Россия стареет. Чем больше в стране людей старшего возраста, тем больше сопутствующих этому возрасту заболеваний, которые зачастую ведут к проблемам с самообслуживанием, — сказал он. — Потребность в частных организациях большая. И «серый» рынок в частном секторе, который мы видим сейчас, — ответ на дефицит государственных коек. Поэтому нужно создавать правила игры, которые позволят частным инвесторам строить современную инфраструктуру.

Регулировать качество работы частных учреждений необходимо, соглашается руководитель сети гериатрических центров по уходу и реабилитации Senior Group Алексей Сиднев, но при этом важно не убить бизнес.

— Если сделать механизм лицензирования слишком сложным, некрупные дома престарелых (до 10 постояльцев) могут еще дальше «уйти в тень», — отметил эксперт. — А ведь в результате лицензирования нельзя допустить, чтобы положение людей стало хуже. Малые учреждения зачастую расположены в деревнях, местным жителям они необходимы. Можно было бы, например, продумать для них особый механизм перехода. Потому что если организации, чтобы избежать закрытия, будут придумывать законные способы, как обойти лицензирование, мы получим нерабочий законопроект по типу добровольного реестра.

Зайти в интернат Последствия пожара в частном доме престарелых в Башкортостане Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан

Сейчас ЧП в учреждениях, оказывающих социальные услуги, случаются с печальным постоянством. Последний громкий случай произошел в ночь с 14 на 15 декабря 2020 года в деревне Ишбулдино в Башкортостане. Тогда при пожаре в доме престарелых погибло 11 человек. Ранее, в мае 2020 года, в результате пожара в частном доме престарелых «Второй дом» в Красногорске погибли девять пожилых людей. А в апреле 2020 года в Москве произошел пожар в частном доме престарелых «Третий возраст». Тогда происшествие унесло жизни пяти постояльцев.

Вчера в Калининском районе Уфы судебные приставы приостановили деятельность дома престарелых на улице Азовская, 21. По сообщению ФССП РБ, в приюте пренебрегали требованиям безопасности жизни и здоровья постояльцев. В том числе были нарушены правила пожарной безопасности.