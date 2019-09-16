Полный пенсион: для домов престарелых создают новые стандарты

В России обновят нормы и правила, а также стандарты строительства домов для престарелых. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. Сейчас в таких заведениях не хватает мест, большая часть из существующих домов престарелых появилась еще в советское время, что накладывает отпечаток на условия проживания в них. Создание новых затруднено из-за отсутствия единых норм строительства, системы оценки качества услуг и недостатка госфинансирования. Девелоперы и инвесторы заинтересованы в этом рынке. Но для их привлечения властям нужно продумать и механизмы поддержки таких компаний, считают эксперты.

Решение проблемы

Строительные нормы и правила, а также стандарты создания домов престарелых будут созданы после завершения конкурса на лучший концептуальный проект таких заведений, сообщили «Известиям» в Минстрое. Реализованные проекты будут внесены в реестр экономически эффективной проектной документации.

Как пояснили в Минстрое, здания должны быть не менее чем на 150 мест. Необходимо, чтобы они были комфортными для пожилых людей, имели помещения для проведения досуга, соответствовали современным требованиям по питанию, например, столовые нужно размещать в том же здании. В каждой комнате необходимы санузлы, размер жилой площади при одноместном размещении должен составлять не менее 12 кв. м, а при двухместном –– 18 кв. м.

–– Внесение изменений в законодательство будет возможно по завершении конкурса. Минтруд разработает стандарты развития сегмента строительства стационарных организаций социального обслуживания. Лучшие проекты конкурса будут реализованы в пилотных регионах в рамках нацпроекта «Демография», –– отметили в пресс-службе Минстроя.

Не по нормам

По данным НП «Мир старшего поколения», сейчас в России около 270–280 тыс. мест в домах престарелых. Но реально требуется не менее 630 тыс. коек, а к 2030 году необходимость в них вырастет до 1 млн мест –– численность пожилого населения увеличивается в связи с развитием медицины. Для сравнения: на 1 тыс. человек старше 65 лет в РФ 14 коек в домах престарелых, в Германии –– 33, в Израиле –– 27, в США –– 65, во Франции –– 46, приводит данные НП.

Действующие сегодня в России дома престарелых по факту таковыми не являются –– в законодательстве отсутствует такой термин и нормативная база для регулирования их строительства, подчеркивает гендиректор и главный архитектор компании «Северин проект» Александр Балабин. Существующие заведения для пожилых людей –– это сильно устаревшие советские психоневрологические интернаты и дома-интернаты для престарелых и инвалидов, уточнил управляющий ГК Senior Group Алексей Сиднев.

По его словам, как правило, условия проживания там не имеют ничего общего с современными представлениями о комфорте и потребностях пожилых людей. Например, дома-интернаты раньше строили для людей, которым не нужна помощь в передвижении, то есть в них может не быть индивидуального санузла или расширенных помещений для колясочников, недостаточно комнат для персонала, а столовые вынесены в другое здание.

–– В психоневрологических учреждениях ужасные условия, потому что в СССР таких людей быть не могло и их просто прятали подальше с глаз. В этих заведениях были решетки на окнах, действовал буквально военный режим. Комнаты рассчитаны на несколько человек, санузел и «помывочная» –– один на этаж и так далее, –– рассказывает Алексей Сиднев.

По информации НП «Мир старшего поколения», из примерно 270 тыс. мест только 50 тыс. находятся в неплохом состоянии. В основном это отремонтированные и реконструированные советские интернаты и совсем немного мест в современных домах престарелых. Более 10 лет назад начало развиваться направление частных пансионатов для пожилых людей, но сейчас есть только несколько сетевых операторов, которые этим занимаются, отметил гендиректор S.A. Ricci Александр Морозов. В большинстве своем они находятся в Московской области.

–– Потребность в современных домах престарелых, в том числе высокого уровня, высока. Есть прослойка населения, которая готова предоставить своим родителям очень хорошее содержание и уход вне дома. Речь идет о пожилых людях с последствиями после инсультов, инфарктов или травм, –– говорит директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов.

Учитывая существующий дефицит, в «советских» госучреждениях свободные места быстро заканчиваются. Формируется очередь, ожидание может длиться от месяца до полугода и больше, и в таких условиях частные пансионаты могли бы стать неплохой альтернативой, добавил Александр Морозов.

Препоны и сложности

Впрочем, сейчас для частных пансионатов нет единых стандартов, отсутствует система оценки качества услуг, действующие ГОСТы и СанПиНы отстают от мировой практики. С введением 442-ФЗ стало возможным государственное софинансирование, но этих норм явно недостаточно, считает гендиректор KR Properties Сергей Матюхин.

Пока, по словам Алексея Сиднева, это низкорентабельный бизнес. При инвестициях в 300–500 млн рублей в создание заведения на 100 мест, срок его окупаемости составит 10 лет.

Еще одна из проблем развития рынка –– низкая платежеспособность населения в России. Государство в настоящий момент оплачивает проживание пенсионеров в интернатах, но этого недостаточно. По данным Алексея Сиднева, например, в Москве в день на человека выделяется всего 2300 рублей, в Московской области –– 1700. Тогда как в пансионатах, например ГК Senior, проживание в день стоит от 3 до 12 тыс. рулей, подчеркивает он.

–– Государство разрабатывает стратегические программы, в которые заложено значительное финансирование. По некоторым оценкам несколько миллиардов на развитие этой сферы и государственно-частного партнерства (ГЧП) в ближайшие годы. Нормы, связанные с выделением денег на одно место в доме престарелых, уже увеличены в несколько раз в стратегических программах, –– рассказывает управляющий директор центра развития недвижимости Becar Asset Management Ольга Шарыгина.

В Минтруде подтвердили «Известиям» планирующееся развитие ГЧП в сегменте домов престарелых. Все организационные и правовые основы уже созданы, отметили в ведомстве.

Частных инвесторов можно привлечь в проекты, уверен управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Он отметил, что для этого бизнесу нужно предоставлять в долгосрочную аренду земельные участки, также необходимо проектное финансирование на выгодных условиях и налоговые льготы в совокупности с принятой нормативной базой.