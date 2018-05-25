Дома престарелых впервые построят в рамках ГЧП

В Москве в течение ближайших пяти лет построят 20 пансионатов для пожилых людей в общей сложности на 3 тыс. мест. Такое соглашение заключат в пятницу столичное правительство и группа компаний Senior group. Подписание документа состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Пансионаты построят за счет частных инвестиций. Москвичи смогут жить в них на условиях частичной оплаты с использованием субсидии города. Столица предоставит инвестору льготы по налогам и аренде земли. Это первый опыт государственно-частного партнерства (ГЧП) в вопросе создания учреждений стационарного размещения для долговременного ухода за пожилыми. Московские власти пошли на него, чтобы обеспечить доступность этой услуги большему числу людей вне зависимости от их материального положения.

— Мы давно искали способ внедрить лучшие мировые практики и подходы к долговременному уходу, сделать социальные услуги мирового уровня доступными для пенсионеров Москвы, — пояснил «Известиям» глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян. — Именно такое сотрудничество с бизнесом может стать оптимальным решением.

Сейчас в стационарах столичного региона (и в частных, и в государственных) в общей сложности 16 тыс. мест. А потенциальный спрос, по экспертным оценкам, составляет около 60 тыс. Создание сразу нескольких центров позволит москвичам выбрать учреждение в непосредственной близости от дома.

В Senior group «Известиям» пояснили, что ухаживать за пожилыми москвичами будут по специально разработанным индивидуальным динамическим программам. Постояльцам центров обеспечат медицинский контроль, психологическую поддержку, реабилитацию, разноплановый досуг.

Сеть центров также создаст порядка 2,5 тыс. рабочих мест, которые обеспечат занятость женщинам старше 45 лет (помощницам по уходу, медсестрам).

— Правительство Москвы предложило по-настоящему эффективную архитектуру процессов взаимодействия государства, которое помогает своим ресурсом, и бизнеса, который инвестирует и осуществляет качественный менеджмент проекта. В нем будет совмещен опыт милосердия, который есть в нашей стране, с действительно передовыми мировыми технологиями гериатрического ухода, — сообщил «Известиям» генеральный директор Senior Group Алексей Сиднев.

У группы компаний сейчас семь частных центров для пожилых людей в Московской области. Следующим регионом, пожелавшим последовать примеру Москвы в решении вопроса со стационарами для пожилых, будет Санкт-Петербург — соглашение уже готовится, отметили в Senior Group. Переговоры еще в семи регионах не увенчались успехом, потому что власти не могут предоставить необходимые субсидии на льготные места. Текущая потребность в домах престарелых в России оценивается экспертами в 630 тыс. мест.