Теневой уход: частные дома престарелых оказались вне контроля

Недавний пожар в доме для престарелых «Третий возраст», унесший четыре жизни, вновь напомнил о проблемах отрасли. Сейчас для организации в России частного заведения по уходу за стариками лицензия не требуется. Она нужна лишь в случае оказания в таком учреждении медицинских услуг, но часто вместо оформления документа владельцы договариваются о сотрудничестве с ближайшим медцентром. В результате проверяют частные пансионаты куда реже, чем государственные. А власть и оперативные службы порой узнают об их существовании лишь по факту происшествий или жалоб. В России, по оценкам экспертов, на частные пансионаты приходится 30–40 тыс. мест, из них около 16 тыс. — в Москве. В то же время в Госдуме уже больше года лежит без движения законопроект, который предлагает подвести все дома престарелых под общие стандарты.

За частным забором

Трагедия в частном пансионате «Третий возраст» лишний раз напомнила о проблемах отрасли, из-за которых вопросы безопасности людей в подобных учреждениях остаются нерешенными.

— Есть масса предприятий, которые не видны в государственной системе, в них не всегда проводят необходимые проверк и, — рассказал «Известиям» председатель ассоциации «Патронаж» Алексей Сабадаш. — Очень мало внимания в частных заведениях уделяют эвакуационным выходам. Но быстро вывести и тем более вынести через одну дверь 50–60 человек невозможно.

По его словам, в Москве сейчас около 16 тыс. мест приходится именно на частные дома престарелых.

Гендиректор центра реабилитации и ухода Senior Group Алексей Сиднев пояснил, что сегодня организовать пансионат для стариков можно и без специальных лицензий по оказанию социальных услуг.

— Если организация планирует сотрудничать с государством и войти в региональный реестр, ей необходимо иметь медицинскую лицензию и заключение МЧС о безопасности. В дальнейшем ее деятельность будут проверять МЧС, Роспотребнадзор, Росздравнадзор , — рассказал «Известиям» Алексей Сиднев. — Но так как лицензии для занятия соцуслугами не существует, то любой предприниматель может организовать пансионат в своем коттедже. А потом договориться с каким-нибудь медцентром о сотрудничестве. В этом случае не требуется даже информировать Роспотребнадзор.

Эксперт убежден, что после пожара в пансионате «Третий возраст» будет инициирован ряд внеплановых проверок домов для престарелых.

п1 Пансионат «Третий возраст» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Но с проверками поедут только к тем, кто сотрудничает с государством и находится в реестре, — добавил Алексей Сиднев. — Пансионаты в теневом секторе оформляют как частные здания, зачастую региональные власти делают вид, что вообще о них не знают. По разным оценкам, общее количество мест в таких заведениях по стране составляет 30–40 тыс.

Известно о «теневых» пансионатах становится только тогда, когда там что-нибудь случается, или если на их деятельность поступают жалобы, отметил зампредседателя Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Воронов.

— В итоге надзорные органы вообще не знают, как здание эксплуатируется, — сказал он «Известиям». — Сейчас необходимо сделать так, чтобы все частные дома престарелых ставили органы власти в известность о том, что начинают осуществлять свою деятельность.

Больше контроля

Решение проблемы опрошенные «Известиями» эксперты видят во введении лицензирования домов престарелых или в проработке единых требований к их деятельности.

Этот вопрос уже поднимался на прошедшем в конце марта заседании экспертного совета при Госдуме по социальному предпринимательству. Обсуждалась инициатива в рамках подготовки поправок к законопроекту «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

— В первую очередь речь шла о том, чтобы повысить качество и доступность государственных и частных организаций. Для этого необходимо ввести определенные стандарты оказания услуг для всех участников этой сферы, выставить требования, в том числе по безопасности и кадрам. Это поможет формированию легального поля таких пансионатов, — пояснил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по предпринимательству Дмитрий Сазонов.

Парламентарий отметил, что соответствующие поправки планируется внести ко второму чтению законопроекта. В ближайшие дни их обсудят в комитете Госдумы по социальной политике.

п2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сам документ был разработан Минфином и внесен в парламент еще в июле 2018 года. Через четыре месяца он прошел первое чтение, но с апреля 2019 года работа по нему остановилась.

— Законопроект усиливает механизмы общественного контроля за деятельностью исполнителей услуг , — сказали «Известиям» в Минфине. — Общественные объединения вправе будут проводить их независимый мониторинг, а также обращаться в контрольные органы с заявлением о проведении мероприятий. Документ также регламентирует вопрос возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью получателя услуг — обязанность возместить нанесенный ущерб закрепляется за публично-правовым образованием с дальнейшими регрессными требованиями к исполнителю услуг.

В ведомстве отметили, что сам законопроект носит рамочный характер и определяет единые организационно-финансовые инструменты оказания государственных услуг в различных отраслях социальной сферы (здравоохранении, образовании, спорте, занятости населения, социальном обслуживании). Требования к осуществлению деятельности в конкретной отрасли должны определяться профильными министерствами.

п3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Законопроект предусматривает, что нуждающемуся в социальных услугах, в том числе и в доме престарелых, будут выдавать соответствующий сертификат. А гражданин уже сам будет решать, куда обратиться за помощью: в государственное или частное учреждение.

— Когда появятся стандарты, всем участникам рынка станет проще. В нашей сфере, в отличие от других, требуется больше регулирования. И если сейчас общие правила начнут появляться, это поставит всех участников рынка в равные условия, — сказал Алексей Сиднев.

Председатель ассоциации «Патронаж» Алексей Сабадаш, в свою очередь, считает, что отрасли нужно обязательное лицензирование, которое позволило бы осуществлять жесткий контроль за деятельностью частных домов престарелых.