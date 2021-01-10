Владелица дома престарелых в Тюменской области задержана, сообщает телеканал «Известия». Пансионат, где произошел пожар, не имел регистрации. Место ЧП осматривают криминалисты и сотрудники СК. Ситуацию взял под контроль губернатор Тюменской области Александр Моор. В пожаре погибли семь человек, один пострадавший в больнице. Огонь возник в бане рядом с домом. Позднее пламя перешло на здания поблизости. Соседи пытались помочь с эвакуацией пожилых людей. За расследованием следит полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

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