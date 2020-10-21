«Беззаботная» старость: в Москве сиделка истязала 90-летнюю пенсионерку

В Москве сотрудники полиции задержали сиделку, которая подозревается в систематических истязаниях 90-летней женщины. В Сети появилось видео, на котором беспомощный человек, прикованный к постели, стонет от боли, получая от сиделки удары и поток ругани. Историей заинтересовались в СК РФ: следователи подняли вопрос о передаче дела в территориальное подразделение для дальнейшего расследования. О том, что нужно знать, подбирая сиделку близкому человеку, и как можно предупредить подобные ситуации, читайте в материале «Известий».

Теперь отдохнет

« Умирай, урод! Зачем нужна такая жизнь тебе? » — кричит 42-летняя Гулноза Р. на свою подопечную. На видео, которое оказалось в распоряжении полицейских, заметно, как сиделка несколько раз ударяет женщину. Бабушка, страдающая деменцией, беспомощно стонет.

« Сиделка на протяжении длительного времени систематически избивала свою подопечную. Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи », — прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По некоторым данным, на видео неадекватную сиделку записали ее же знакомые: зайдя как-то в гости, они стали случайными свидетелями жестких «трудовых будней» . Запись передали внуку бабушки, а он уже написал заявление в полицию.

Беззаботная» старость Гулноза Р. Фото: МВД РФ

Свои действия Гулноза Р. объяснила тем, что бабушка не давала ей спать. « Нормально ухаживала. День-два не спала она, я тоже хотела отдыхать. Я ей сказала: спите, я тоже буду немножко отдыхать», — заявила женщина. Вероятно теперь «немножко отдыхать» женщина будет в местах не столь отдаленных — возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

К сожалению, сиделки нередко попадают в сводки криминальных новостей. Так летом в Санкт-Петербурге в колонию на три года отправили сиделку, которая больше суток била свою 90-летнюю подопечную. 19 октября в Волгограде был вынесен приговор другой сиделке. Как установило следствие, пьяная женщина, которую наняли для ухода за лежачей пенсионеркой, избила свою подопечную ногами, а затем задушила. Причем, сиделка сама вызвала полицию, пытаясь выдать случившееся за несчастный случай. Суд приговорил ее к 12 годам тюрьмы.

О документах «на руках»

По данным Института прогрессивного образования, после снятия всех ограничений по коронавирусу среди самых востребованных специалистов на рынке окажутся и сиделки — люди будут внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью близких. А по информации Росстата, с 2018 по 2025 годы число людей в возрасте старше трудоспособного увеличится с 25,5% до 27,4% и составит 40,2 млн человек.

Беззаботная» старость Гулноза Р. Фото: МВД РФ

Ищут сиделок через специальные фирмы и школы ухода, благотворительные фонды, государственные центры соцобслуживания и, конечно, сервисы частных объявлений. Директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина в разговоре с «Известиями» отмечает, что пока у нас нет лицензирования сиделок и достаточного количества школ ухода.

«Есть не так давно принятый профстандарт «сиделка», но пока нет прозрачных процедур для рынка частных сиделок. Нужны школы ухода и вероятно их лицензирование, и сертификаты лицензированных школ служили бы подтверждением каких-то навыков, — уточняет эксперт. — Говорить о том, что у всех сиделок точно будут какие-то конкретные документы, не приходится. Пока их часто заменяют рекомендации людей, у которых эти сиделки уже работали ».

Так что неудивительно, что параллельно с объявлениями в интернете можно найти группы с так называемыми «черными списками» сиделок — с именами и описанием всех провинностей.

По словам гендиректора патронажной службы «СоцМедик» Дианы Петелько, сиделка не обязательно должна иметь диплом о медицинском образовании, но медицинская книжка с основным набором прививок ей нужна.

«Например, если подопечный попадет в больницу, то сиделка без медкнижки не сможет находиться рядом с ним , — говорит «Известиям» эксперт. — В идеале сиделка должна показать вам справку об отсутствии судимости и из психоневрологического диспансера, а также регистрационные документы, без которых любой поход в продуктовый магазин может закончиться тем, что подопечный окажется без присмотра ».

Кроме того, совсем не лишним будет спросить о рекомендациях и обзвонить бывших работодателей.

В поисках идеала

Специалисты отмечают: прежде чем искать сиделку, следует для себя решить, что именно требуется от человека и на какое время нужна помощь — на несколько часов в день или же понадобится сиделка с проживанием.

« В работе сиделки, как и в любой другой профессии, важен опыт, а еще склад характера и психологическая совместимость . Например, если бабушка интроверт и не хочет, чтобы ее доставали постоянными расспросами, то сиделка-болтушка ей не подойдет, — замечает Диана Петелько. — Обратите внимание на внешний вид: коротко стриженные ногти, убранные волосы, чистая опрятная одежда — образ идеальной сиделки. Если сиделка не может следить за собой, то позаботиться должным образом о подопечном она тоже не сможет ».

Эксперт советует расспросить кандидата о том, с какими косметическими средствами для обработки кожи она знакома, какие знает техники переворотов и пересаживания подопечного, что будет делать в экстренных ситуациях . Кстати, в утвержденном в 2018 году профессиональном стандарте «сиделка (помощник по уходу)» указана одна из характеристик профессионала — «прохождение обучения оказанию первой помощи».

По словам директора благотворительного фонда «Старость в радость», хорошая сиделка уважает своего подопечного, относится к нему как к личности, а не как к объекту ухода.

« Когда мы нанимаем новых помощников по уходу к пожилым людям, мы, в первую очередь, смотрим, как потенциальная сиделка ведет себя рядом с подопечным: поздоровается ли, входя в комнату, предупреждает ли обо всех своих действиях, получает ли согласие подопечного (даже на измерение давления, вообще на любые действия, связанные с человеком). Мы, например, просим обнять пожилого человека — это тоже не должно вызывать затруднений: спросить разрешения и обнять, если подопечный согласен », — говорит в беседе с «Известиями» эксперт.

Елизавета Олескина отмечает, что профессиональная сиделка знает, что ее труд — точно не «сидеть» и еще на собеседовании задаст много вопросов о состоянии, привычках, потребностях пожилого человека и о том, как оборудовано жилье. Она знает, какие средства предотвращают пролежни, умеет пользоваться разнообразным инвентарем и средствами реабилитации.

«Естественно, что у каждой семьи разные возможности в их приобретении. И опыт как раз в том, чтобы уметь вместе с семьей правильно и с максимальной пользой использовать те возможности и условия, которые есть », — отмечает Елизавета Олескина.

Маркер непрофессионализма

«Очень часто, если поступают какие-то жалобы, сиделка говорит: «Ой, что-то очень часто родственники приезжают, проверяют! » Хотя визиты, особенно в первые дни, должны быть и неожиданными, в любое время. Это ваш родственник, а удобно или неудобно сиделке — это ее проблемы , — говорит Диана Петелько. — Просьба сиделки приезжать пореже или по предварительному звонку должна насторожить».

Елизавета Олескина называет другой «маркер» непрофессионализма — преувеличенные обещания по типу «могу одна работать с подопечным, находящимся в любом состоянии, 24/7».

« Чтобы сиделка хорошо заботилась о маломобильном пожилом человеке, и тем более о человеке с деменцией, она должна иметь время на отдых, восстановление ресурса. У нее должны быть выходные. Иначе она быстро выгорит, а там и до жестокого обращения недалеко », — предупреждает эксперт.

Диана Петелько замечает, что бывают случаи, когда необходима сиделка именно с медицинским образованием. Она может показать диплом, рассказать о своем опыте, но и в этом случае необходима проверка:

«Например, если у пациента установлены хирургические трубки, то их нужно уметь обрабатывать. В идеале нужно пригласить из больницы курирующую медсестру, чтобы она посмотрела, как сиделка выполняет свои обязанности ».

Камерная обстановка

Что может насторожить родных? Появление синяков и ссадин, странная молчаливость. Елизавета Олескина замечает, что если вы редко навещаете родственника, то следует почаще звонить и спрашивать его самого (если он может говорить) о том, как у него дела, в том числе в отсутствие сиделки в зоне слышимости.

« В обязанности сиделки можно включить видеозвонки с родным — это и приятно, и полезно , — говорит директор благотворительного фонда «Старость в радость». — Если во время очередного визита вы видите, что пожилой человек резко похудел, стал слезливым или раздражительным, нужно обязательно разобраться в причинах. Скорее всего, это проблемы здоровья, но и проверить, как сиделка кормит пожилого человека, не торопится ли, следит ли за питьевым режимом, необходимо ».

Разумно попросить знакомых, друзей периодически навещать родственника, и если есть какие-то подозрения, то спросить соседей — не слышали ли они ничего странного. Кроме того, контролировать происходящее поможет и соцработник. Для этого необходимо обратиться с заявлением в комплексный центр социального обслуживания населения по месту прописки.

« Заподозрить жестокое обращение сиделки и подать сигнал родственникам может врач, так что плановые осмотры важны и в этом смысле. Ведь у пожилого человека может не быть синяков или истощения, а сиделка будет пичкать его снотворным без назначения врача. Это тоже жестокое обращение. Родным трудно будет понять, что происходит, врачу — легче », — говорит Елизавета Олескина.

Контролировать ситуацию поможет и видеокамера. Диана Петелько советует: упомяните еще на собеседовании, что вся работа будет осуществляться под камерами.

« Даже если это не так, посмотрите на реакцию сиделки. На моей практике отказываются сразу те, кто самом деле планировал не работать, а отдыхать », — говорит эксперт.

По ее словам, установка камер уже стала обычным делом в семьях, где нанимается персонал — неважно сиделка это или няня, домработница.

«За 5 тыс. рублей можно установить три камеры и скачать бесплатное приложение, чтобы просматривать видео с телефона. Очень многие патронажные службы предлагают помощь по установке камер — это обезопасит и предотвратит какие-то моменты. Мы не говорим о совсем криминальных случаях, но даже элементарно: если сиделка знает, что есть камера, она не посидит лишний раз, смотря телевизор, а действительно займется подопечным , — отмечает Диана Петелько. — Порядочные сиделки даже приветствуют наличие камер, так как многие вопросы снимаются автоматически. Родственники же могут в любой момент посмотреть, что происходит с их близким человеком ».

Договорные отношения

Как отмечает ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов, универсального механизма, который позволил бы избежать неправомерных действий со стороны сиделки, не существует, однако можно минимизировать риски. Установка камер — один из способов.

«Нужно внимательно отнестись к поиску сиделки. Лучше обратиться в кадровое агентство. Как правило, они изучают потенциальных сотрудников, проверяют достоверность предоставляемой о себе информации, собирают характеристики, — говорит «Известиям» юрист. — Отношения с сиделкой лучше оформлять договором об оказании услуг, четко прописывать права и обязанности — подобная формализация может дисциплинировать человека ».

А вот ответственность, которая наступит в случае нанесения вреда подопечному, может быть разной. Все зависит от тяжести увечий — начиная от побоев и заканчивая причинением тяжких телесных повреждений.