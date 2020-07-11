Названы самые востребованные профессии после снятия ограничений

После ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, особенно востребованными останутся медицинские работники, следует из данных исследования Института прогрессивного образования.

Специалисты учреждения составили рейтинг профессий, обладателям которых будет легче найти работу с учетом эпидемиологической обстановки в стране, ситуацию на рынке труда и возросший уровень безработицы.

Возглавили рейтинг сотрудники медицинской сферы, которые останутся так же востребованы, как и в разгар пандемии.

Коммерческим структурам будут необходимы специалисты, которые способны качественно и за короткие сроки перестроить работу компании в соответствии с новыми стандартами, а также вывести предприятие из кризиса. Поэтому сидеть без дела не будут квалифицированные антикризисные менеджеры, IT-специалисты и специалисты по цифровой трансформации бизнеса, а также SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data.

Кроме того, компании будут нуждаться в менеджерах по продажам, для восстановления спроса на продукцию, курьерах, водителях и операторов call-центров.

Эксперты также отметили, что в связи с активизацией жилищного строительства и ростом числа проектов инфраструктуры, возрастет востребованность строителей. Также быстро найти работу смогут квалифицированные сотрудники охранных агентств и сотрудники полиции.

Не останутся без работы и преподаватели, коучи и психологи, а также сиделки и няни, поскольку многие люди стали по-другому оценивать себя и свой быт, появилось желание вкладываться в собственное развитие.

«Многим придется сменить или сочетать виды деятельности, вложиться в переобучение и сертификацию таких навыков, которые считались частью хобби, побочным заработком или вовсе были забыты со времен получения «корочки» в техникуме», — цитирует директора института Анну Маркс RT в субботу, 11 июля.

По ее мнению, одним из главных трендов «посткоронавирусной эпохи» также станет временное трудоустройство.

2 июля аналитический центр «Авито Работы» составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых специальностей в период пандемии.

Так, самые высокие средние зарплаты оказались в сфере строительства — 59,8 тыс. рублей. Далее следует группа профессий в автомобильном бизнесе — 47,6 тыс. рублей и транспортно-логистическая отрасль — 46,4 тыс. рублей.