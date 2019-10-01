Фрекен боком: как выбрать няню и не прогадать
В городе Заводоуковске Тюменской области произошел жуткий случай: 24 сентября, когда родителей не было дома, няня унесла младенца в лес и убила. В ходе расследования станет известно, что 23-летняя Виктория Айметдинова готовилась к преступлению заранее, а соседи замечали у девушки проблемы с психикой. В Сочи тем временем няня не хочет возвращать матери 3-месячного сына. К делу подключили полицейских. Поиски няни для многих — крайняя необходимость и настоящая головная боль. Кому доверить ребенка, как найти ту самую? «Известия» поговорили с родителями и записали для вас рецепт успешных поисков.
Дурная слава
Викторию Айметдинову супруги Гафнер хорошо знали, была как родная — уже несколько лет она жила в Тюмени с их старшим сыном. В тот день она поругалась с парнем и заехала в гости к семье. Вика часто играла с младенцем, поэтому родителям и в голову не пришло забеспокоиться, когда надо было срочно оставить малыша на пару часов, чтобы сходить на похороны.
В полдень 24 сентября девушка оденет 5-месячного Богдана в комбинезон и уйдет с ним в лес за домом. Через час малыша не станет, а Викторию задержат спустя сутки у трассы Тюмень–Омск с телом младенца на руках.
В ходе расследования полицейские будто откроют ящик Пандоры. Выяснится, как пишет портал 72.ru, что к 23 годам у Виктории уже есть две судимости. В 2014 году она, изрядно выпив, ударила несколько раз несовершеннолетнюю у одного из общежитий. За это ей назначили исправительные работы и обязали выплатить пострадавшей моральную компенсацию. В 2015 году Айметдинова в пьяном угаре набросилась на полицейского за то, что тот попросил ее вести себя прилично и не материться в общественном месте. В ответ страж порядка получил удар по лицу и ногой в пах. Девушку осудили условно на 1,5 года.
На страницах в социальных сетях на первый взгляд ничего необычного — фото себя любимой, рецепты и философские цитаты. Последние говорят о многом: «Антихрист один — это я! Я в каждом вижу дьявола!», «Когда плаваешь вместе с акулами, единственный способ выжить — стать самой акулистой из всех акул». Позже Виктория удалит все страницы.
Соседи и знакомые дополнили картину: припомнили, что девушка вела себя неадекватно. Один парень рассказал, что вечером 24 сентября Виктория стреляла сигарету у прохожих — бурно жестикулировала и обещала, что через два дня станет звездой.
«Вика всегда была странной. Отличалась агрессивностью. Если честно, мы ее иной раз побаивались. Старались не реагировать на ее выпады, обходили стороной, — цитирует «МК» знакомую Айметдиновой Елену. — Мне показалось, что Виктория не в себе. А потом знакомые сказали, что она, оказывается, состоит на учете у психиатра».
Дом семьи Гафнер
Родители погибшего ребенка предполагают, что Виктория так хотела отомстить их старшему сыну за расставание.
Слушайте и еще раз слушайте
«Стояла как-то в очереди в поликлинику к гинекологу. Разговорились с девушкой в очереди, — рассказывает «Известиям» Анна, мама четверых детей. — Говорит: «Я убежденная чалдфри, дети меня бесят, никогда не буду рожать. Это такая ответственность!» — «А кем работаете?» — «Ну, я няня».
Звучит как анекдот и «страшилка» одновременно. История семьи Гафнер — редкое трагическое исключение. Да, девушка не была няней в полном смысле этого слова, просто знакомая, но которой доверили ребенка. В социальных сетях и на «мамских» форумах можно найти народные черные списки нянь с историями про «приятную в общении женщину, которая входит в доверие...», а потом у ребенка истерики, глаз дергается и половина имущества уже за пределами квартиры. Нередко на записи реагируют представители сайтов по поиску персонала и, проверяя отзывы, блокируют таких нянь у себя в базах — второй раз человек не сможет попасть на сайт и предложить свои услуги.
Наталья Вороная перед поиском няни для 7-месячного сына принципиально решила не читать «страшилок» и отзывов на форумах. Признается, что, во-первых, не любит все эти «мамские» посиделки в чатах, а во-вторых, сама по себе мнительная: всегда найдет у себя тысячи несуществующих болезней. Вполне достаточно осознавать тот факт, что няня — новый, чужой человек, от которого можно ждать чего угодно. Держите ухо востро и без сантиментов.
«Важный момент — рекомендации, — отмечает Наталья. — На сайте по поиску нянь это обязательное условие, но опять же никто не гарантирует подлинность этих рекомендаций. Поэтому я позвонила по всем указанным номерам».
Слушайте и еще раз слушайте внимательно всё, о чем говорит будущая няня. Особенно, как она объясняет уход из предыдущих семей.
«Спрашивайте где, с кем и как долго работал человек, — говорит в беседе с «Известиями» Ольга Арчакова, мама сына и дочки. — Хорошая няня работает с ребенком минимум 2–3 года, если нет особых обстоятельств (переезд семьи, изначально приглашали на короткий срок). Если работала недолго и ушла из-за «низкой зарплаты», то почему же она на эту зарплату соглашалась? Рассчитывала выторговать побольше уже в процессе работы? Вам оно надо, чтобы вам тоже начали выкручивать руки потом, когда ребенок уже привыкнет и вы сами уже будете считать вопрос няни решенным? Если почувствуете, что говорит с неприязнью о бывших детях или их родителях — это плохо. Если критикует своего бывшего ребенка или действия родителей — категорически плохо. Я бы такую не взяла».
Обращайте внимание на странички в соцсетях, если таковые есть у кандидата. Как показывает случай в Заводоуковске, это было бы совсем не лишним.
«Нужно смотреть соцсети няни, взять копию паспорта. Если чувствуете недосказанность — что-то прячет, хитрит, юлит — сразу прощайтесь», — уверена мама двух подрастающих парней Наталия Жданова.
Кстати, просьба заплатить за пробный день может быть хитростью со стороны уже нашедшего работу в другой семье кандидата, попыткой подзаработать на вашем «пробнике».
«Тревожный знак, когда няня соглашается на пробный день, только если он оплачен (почасовая оплата по минимальной или стандартной ставке — 200–300 рублей в час). Вот на такой развод мы попались, — вспоминает Наталия. — Педагог с огромным опытом из Волгограда пробыла с нами весь день, но особо не активничала с детьми. Скорее хотела забить время какой-то суетой, чтобы оправдать оплату: «Давайте я вам поглажу что ли?» Потом оказалось, что у нее просто закончились деньги, а в понедельник она выходила гувернанткой к близнецам в очень состоятельную семью. Мы для нее стали оборотными средствами. Обидно».
Родная бабушка жалуется? Надо брать!
Для начала четко решите, кто и для чего вам нужен, какой должна быть ваша няня. Кому-то по душе милая бабушка, которая и вещи малыша погладит, и еду ребенку приготовит (все обязанности обговаривайте еще «на берегу», потому что многие очевидные вещи для вас могут не показаться таковыми для няни). Кто-то ищет строгую деловую энергичную женщину чуть за 40 с педагогическим образованием, где-то требуется няня молодая, лет так до 30.
«Год назад я об этом не думала (считала, что думала, но это не так), поэтому совершила много ошибок. Мы решили, что нам крайне важно найти детям бабушку: активную, заботливую, но и с дисциплиной. Чтобы всё было устроено так, как заложено природой и обществом — преемственность поколений, традиционные ценности, уважение к старшим, чуть больше слабости воспитателя (в хорошем смысле), чтобы дети не садились на шею и были более самостоятельными, — рассказывает Наталия Жданова. Говорит, что если бы за отбор нянь давали пояс, как в карате, у нее уже давно был бы черный. Шишек набила достаточно. — Признак хорошей няни — если начинает с первой же встречи жаловаться бабушка. Скорее всего, увидела серьезную конкурентку. Мудрая няня сама этот вопрос решит, показав членам семьи, что она всё же няня и не претендует на замещение собой кого-то из членов семьи».
Как искать? Частные объявления, агентства, по знакомству — какого-то одного рецепта нет. Советуют: о ваших поисках должны знать все.
«Раскиньте сети пошире. Задействуйте все источники. Если кто-то говорит, что знает хорошую няню, то просите телефон и звоните ей сами, не ждите, что знакомый переговорит с няней быстро и правильно. К тому же в телефонном разговоре можно почувствовать, «ваш» ли человек, мотивирована ли она, примет ли предложение и не подведет ли через несколько дней внезапно изменившимися обстоятельствами», — отмечает Ольга Арчакова.
Так Наталья Вороная еще в переписке с кандидатками выяснила, что две из них очень далеко живут. И хотя каждая заверяла: «что вы, это моя проблема», мама понимала: рано или поздно это будет и ее проблема тоже.
«Не надо сразу кидаться встречаться. Встреча — это второй этап знакомства, сначала лучше поговорить, попереписываться, — говорит Наталья. — Еще про одну девушку в процессе переписки выяснила, что она курит утром дома и вечером, когда едет с работы: «Ни-ни, с ребенком я курить не буду». Но я тоже здравый человек, понимаю, что если она с утра до вечера одна с ребенком, как я узнаю, курит она или не курит».
Какой-то вариант поиска обязательно сработает. Кто-то развешивал объявления по подъездам и нашел идеальную няню на целых пять лет, кому-то помогли агентства, а кто-то, наоборот, не советует с ними связываться.
«Позвонила в свое лучшее агентство по соотношению цены и качества, о них были очень хорошие отзывы от знакомых. Менеджер сходу начал убеждать, что на наш вариант (двое мальчиков до трех лет) — это только няня от 120 тыс. рублей. Никто за меньшие деньги не согласится, — рассказывает Наталия Жданова. — Мол, могли бы и филиппинки, но сейчас их всех выгоняют из страны, чтобы дать работу русским (думаю, это выдумка, чтобы завысить ценник). Сразу их отсекла».
Несколько опрошенных нами мам и пап нашли нянь на популярном сайте-«помощнике». Как отмечала одна мама — «технологичный с элементами русской рулетки». Подписка на месяц с доступом к номерам платная. Много положительных отзывов, но не надейтесь, что, расставив сети, сразу попадется «золотая рыбка». Папа троих детей Борис Захаров лично собеседовал каждую няню: «Чтобы люди, которые имеют дело с моими детьми, четко представляли, кто будет спускать с них (людей, не детей) шкуру в случае чего».
«Я разворачивал людей, которые производили впечатление мямлей и нюнь — няня в случае чего должна уметь решать вопросы. Разворачивал людей, которые могли всё собеседование вообще не обращать внимания на ребенка. Пришла как-то дама лет 50, когда дочь спала в коляске на балконе. Подвожу ее показать. Проводила взглядом: «Да, говорит, хороший вид из окна!» и отошла, не заметив коляски, — рассказывает Борис. В первый раз он искал няню для полугодовалой дочки. — Пришла девица с полуметровым маникюром и искусственными губами, которая на все вопросы об опыте с детьми отвечала «нет, но у меня есть «шенген». Приходили очень разные персонажи. Разворачивал и тех, кто с порога тянулся к ребенку, не вымыв руки».
Няня, увешанная кольцами и цепочками, тоже должна смутить родителей маленького ребенка. Такую, например, в Букингемский дворец точно не возьмут.
За спрос не ударят в нос
«Как-то нам знакомые нашли няню, которая жила неподалеку от нас, у нее трое детей и готова была за небольшую плату посидеть и с нашими. Единственное условие — у себя дома. Идти было недалеко, так что нормально, — рассказывает Анна. — Всё бы ничего, но потом выяснилось, что у этой няни муж сидит в тюрьме. Пока он сидел в тюрьме, она с кем-то танцевала. Муж об этом узнал и сказал, что выйдет и свернет ей шею. А выходит он буквально на днях. Мы как представили мужа, который громит квартиру вместе с нашими детьми, испугались и от этой няни отказались».
Не стесняйтесь спрашивать всё, что для вас важно. Корректно, но по делу. Если посоветовали знакомые, то и у них соберите всю информацию. Некоторые родители заранее составляют опросник из десятков пунктов для потенциальных нянь.
«Я подготовила список вопросов, из которых часть были кейсовыми. Мне было важно понять, как няня поведет себя в той или иной ситуации, и общий ли у нас взгляд на взращивание детей. Потому что можно дать тысячу инструкций, а на тысячу первую ситуацию не дать, и тут-то из няни и полезет истинная сущность, — эйчар Зина Золина профессионально подошла к поиску няни для маленького сына. — Там были вопросы типа: «Что будете делать, если ребенок отнимает игрушку? А если не дает?», «Что будете делать, если он не хочет есть?», «Если на улице холодно, а он не хочет одеваться?», «Если он вас бьет» и так далее.
Кто-то для себя понял, что самым полезным из всех оказался вопрос: «Какие потешки, игры вы знаете?». Как писала moxana1 в «Живом журнале», хорошая няня, не задумываясь, и стишок, и сказку расскажет и, не стесняясь, потешку напоет.
«Профессионала тут сразу становится видно. Иногда я задавала уточняющие вопросы: «А какие сказки и каких авторов вы бы порекомендовали в таком возрасте? ( Барто, Маршак)», «Как вы думаете, чему можно ребенка в таком возрасте обучать?», — пишет автор. — Спрашивать, знаете ли методику Монтессори или Домана, или кубики Зайцева, бесполезно. Я видела няню, которая толком ничего не знала, но выписала себе в блокнотик пару абзацев про каждую из известных методик (почитала в метро, видимо) и потом пыталась мне втюхивать, мол, «вот я такая образованная».
Если для вас принципиально, в лоб спрашивайте о религии. И когда человек последний раз был в отпуске тоже стоит уточнить.
«Первая няня нас обманула. Была вечно уставшая, мы думали, с нашими мальчиками так устает — жалели, отпускали почаще. Оказалось, что она имела еще подработки, а в отпуске чуть ли не семь лет не была (проговорилась нашей бабушке)», — говорит Наталия Жданова.
На многих ресурсах рекомендуют обязательно требовать у нянь медицинскую справку. Впрочем, кто гарантирует, что она не куплена в ближайшей подворотне. Но если ее нет — тоже есть над чем подумать. Впрочем, неважно, есть справка или ее нет, всегда можно поступить так:
«На собеседовании спрашиваю: «Как со здоровьем, есть ли хронические заболевания?». И говорю, что муж учился на медицинском, мы повернуты на здоровье, всей семьей сдаем кровь раз в пару месяцев. Не против ли няня за наш счет сдать кровь в надежной клинике в ближайшее время? Нам так будет спокойнее. Адекватные только за (экономия какая!)»,— говорит Наталия.
Кстати, в конце прошлого года Минтруд утвердил профессиональный стандарт няни. Пригодится и няням, и родителям есть на что опираться при составлении своих списков требований. Так, согласно документу, и няня малыша до 1 года, и до 3 лет и старше должна уметь оказывать первую помощь.
Камера, мотор!
Наличием видеокамеры уже никого не удивишь — дело хозяйское. И все-таки ставить или нет?
«Вопрос имеет две стороны — юридическую и этическую. Насколько это с юридической точки зрения нарушение прав человека — первый вопрос. Второй вопрос — насколько этично следить за человеком с утра до вечера, — рассуждала в интервью «КП» директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец. — Если мы кладем на чашу весов вот эти два вопроса (юридический и этический) и жизнь и здоровье ребенка, то жизнь и здоровье ребенка для любого родителя перевешивает. Нужно честно предупредить няню, что камеры стоят. Если ее устраивает такая ситуация, она остается работать в этих условиях, если не устраивает — уходит. Наверное, надо смотреть за человеком, который, по сути, бесконтрольно находится рядом с вашим ребенком».
Наталья Вороная рассказывает, что специально для няни камеру не устанавливала — видеокамера висела на кухне, чтобы в любое время присматривать за больной собакой. Собака, к сожалению, умерла, а камера осталась.
«Я честно написала всем отобранным няням, что у нас есть видеокамера. Я могу сказать, что ни одну из нянь это не смутило. Даже наоборот, — говорит Наталья Вороная. — Няня, которая в итоге стала у нас работать, сказала: «Наталья, я приветствую наличие камер. Потому что вы, родители, боитесь нас, нянь. А мы, няни, боимся вас, родителей. Что вам покажется? Что вам скажут соседи, которые меня где-то увидят с ребенком? Что им померещится?» Меня это сильно подкупило. И мы ни разу не включали камеру. Я потом рекомендовала нашу няню знакомым, и коллега задала мне вопрос: «Украшения, деньги — вы куда это убирали?» Если ты думаешь про украшения и деньги, тебе не надо нанимать няню. Сама сиди со своим ребенком. Ты доверяешь ребенка, но боишься за украшения. Если ты разумный человек и ты в чем-то сомневаешься, никакие рекомендации не помогут, если тебя что-то смущает. Даже не надо пытаться».
Идеальную няню найти реально, главное не лениться на этапе поисков. И уж если определились, то постараться доверять новому человеку в семье. Няни это ценят.
«Важно не относиться к няне потребительски. Она не просто наемный персонал — это человек, который помогает вам с детьми, которому вы доверяете самое ценное, что у вас есть в жизни, — говорит Наталия Жданова. — Поэтому проверять нужно, но и уважать тоже. Это в первую очередь учитель ваших наследников».