Фрекен боком: как выбрать няню и не прогадать

В городе Заводоуковске Тюменской области произошел жуткий случай: 24 сентября, когда родителей не было дома, няня унесла младенца в лес и убила. В ходе расследования станет известно, что 23-летняя Виктория Айметдинова готовилась к преступлению заранее, а соседи замечали у девушки проблемы с психикой. В Сочи тем временем няня не хочет возвращать матери 3-месячного сына. К делу подключили полицейских. Поиски няни для многих — крайняя необходимость и настоящая головная боль. Кому доверить ребенка, как найти ту самую? «Известия» поговорили с родителями и записали для вас рецепт успешных поисков.

Дурная слава

Викторию Айметдинову супруги Гафнер хорошо знали, была как родная — уже несколько лет она жила в Тюмени с их старшим сыном. В тот день она поругалась с парнем и заехала в гости к семье. Вика часто играла с младенцем, поэтому родителям и в голову не пришло забеспокоиться, когда надо было срочно оставить малыша на пару часов, чтобы сходить на похороны.

В полдень 24 сентября девушка оденет 5-месячного Богдана в комбинезон и уйдет с ним в лес за домом. Через час малыша не станет, а Викторию задержат спустя сутки у трассы Тюмень–Омск с телом младенца на руках.

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В ходе расследования полицейские будто откроют ящик Пандоры. Выяснится, как пишет портал 72.ru, что к 23 годам у Виктории уже есть две судимости. В 2014 году она, изрядно выпив, ударила несколько раз несовершеннолетнюю у одного из общежитий. За это ей назначили исправительные работы и обязали выплатить пострадавшей моральную компенсацию. В 2015 году Айметдинова в пьяном угаре набросилась на полицейского за то, что тот попросил ее вести себя прилично и не материться в общественном месте. В ответ страж порядка получил удар по лицу и ногой в пах. Девушку осудили условно на 1,5 года.

На страницах в социальных сетях на первый взгляд ничего необычного — фото себя любимой, рецепты и философские цитаты. Последние говорят о многом: «Антихрист один — это я! Я в каждом вижу дьявола!» , «Когда плаваешь вместе с акулами, единственный способ выжить — стать самой акулистой из всех акул». Позже Виктория удалит все страницы.

Соседи и знакомые дополнили картину: припомнили, что девушка вела себя неадекватно. Один парень рассказал, что вечером 24 сентября Виктория стреляла сигарету у прохожих — бурно жестикулировала и обещала, что через два дня станет звездой.

« Вика всегда была странной. Отличалась агрессивностью. Если честно, мы ее иной раз побаивались. Старались не реагировать на ее выпады, обходили стороной , — цитирует «МК» знакомую Айметдиновой Елену. — Мне показалось, что Виктория не в себе. А потом знакомые сказали, что она, оказывается, состоит на учете у психиатра».

О2 Дом семьи Гафнер Фото: СУ СК РФ по Тюменской области/tyumen.sledcom.ru

Родители погибшего ребенка предполагают, что Виктория так хотела отомстить их старшему сыну за расставание.

Слушайте и еще раз слушайте

« Стояла как-то в очереди в поликлинику к гинекологу. Разговорились с девушкой в очереди, — рассказывает «Известиям» Анна, мама четверых детей. — Говорит: «Я убежденная чалдфри, дети меня бесят, никогда не буду рожать. Это такая ответственность!» — «А кем работаете?» — «Ну, я няня ».

Звучит как анекдот и «страшилка» одновременно. История семьи Гафнер — редкое трагическое исключение. Да, девушка не была няней в полном смысле этого слова, просто знакомая, но которой доверили ребенка. В социальных сетях и на «мамских» форумах можно найти народные черные списки нянь с историями про «приятную в общении женщину, которая входит в доверие...», а потом у ребенка истерики, глаз дергается и половина имущества уже за пределами квартиры. Нередко на записи реагируют представители сайтов по поиску персонала и, проверяя отзывы, блокируют таких нянь у себя в базах — второй раз человек не сможет попасть на сайт и предложить свои услуги.

Наталья Вороная перед поиском няни для 7-месячного сына принципиально решила не читать «страшилок» и отзывов на форумах. Признается, что, во-первых, не любит все эти «мамские» посиделки в чатах, а во-вторых, сама по себе мнительная: всегда найдет у себя тысячи несуществующих болезней. Вполне достаточно осознавать тот факт, что няня — новый, чужой человек, от которого можно ждать чего угодно. Держите ухо востро и без сантиментов.

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« Важный момент — рекомендации, — отмечает Наталья. — На сайте по поиску нянь это обязательное условие, но опять же никто не гарантирует подлинность этих рекомендаций. Поэтому я позвонила по всем указанным номерам ».

Слушайте и еще раз слушайте внимательно всё, о чем говорит будущая няня. Особенно, как она объясняет уход из предыдущих семей.

« Спрашивайте где, с кем и как долго работал человек, — говорит в беседе с «Известиями» Ольга Арчакова, мама сына и дочки. — Хорошая няня работает с ребенком минимум 2–3 года, если нет особых обстоятельств (переезд семьи, изначально приглашали на короткий срок). Если работала недолго и ушла из-за «низкой зарплаты», то почему же она на эту зарплату соглашалась? Рассчитывала выторговать побольше уже в процессе работы? Вам оно надо, чтобы вам тоже начали выкручивать руки потом, когда ребенок уже привыкнет и вы сами уже будете считать вопрос няни решенным? Если почувствуете, что говорит с неприязнью о бывших детях или их родителях — это плохо. Если критикует своего бывшего ребенка или действия родителей — категорически плохо. Я бы такую не взяла ».

Обращайте внимание на странички в соцсетях, если таковые есть у кандидата. Как показывает случай в Заводоуковске, это было бы совсем не лишним.

«Нужно смотреть соцсети няни, взять копию паспорта. Если чувствуете недосказанность — что-то прячет, хитрит, юлит — сразу прощайтесь», — уверена мама двух подрастающих парней Наталия Жданова.

Кстати, просьба заплатить за пробный день может быть хитростью со стороны уже нашедшего работу в другой семье кандидата, попыткой подзаработать на вашем «пробнике».

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« Тревожный знак, когда няня соглашается на пробный день, только если он оплачен (почасовая оплата по минимальной или стандартной ставке — 200–300 рублей в час). Вот на такой развод мы попались, — вспоминает Наталия. — Педагог с огромным опытом из Волгограда пробыла с нами весь день, но особо не активничала с детьми. Скорее хотела забить время какой-то суетой, чтобы оправдать оплату: «Давайте я вам поглажу что ли?» Потом оказалось, что у нее просто закончились деньги, а в понедельник она выходила гувернанткой к близнецам в очень состоятельную семью. Мы для нее стали оборотными средствами. Обидно ».

Родная бабушка жалуется? Надо брать!

Для начала четко решите, кто и для чего вам нужен, какой должна быть ваша няня. Кому-то по душе милая бабушка, которая и вещи малыша погладит, и еду ребенку приготовит (все обязанности обговаривайте еще «на берегу», потому что многие очевидные вещи для вас могут не показаться таковыми для няни). Кто-то ищет строгую деловую энергичную женщину чуть за 40 с педагогическим образованием, где-то требуется няня молодая, лет так до 30.

«Год назад я об этом не думала (считала, что думала, но это не так), поэтому совершила много ошибок. Мы решили, что нам крайне важно найти детям бабушку: активную, заботливую, но и с дисциплиной. Чтобы всё было устроено так, как заложено природой и обществом — преемственность поколений, традиционные ценности, уважение к старшим, чуть больше слабости воспитателя (в хорошем смысле), чтобы дети не садились на шею и были более самостоятельными, — рассказывает Наталия Жданова. Говорит, что если бы за отбор нянь давали пояс, как в карате, у нее уже давно был бы черный. Шишек набила достаточно. — Признак хорошей няни — если начинает с первой же встречи жаловаться бабушка. Скорее всего, увидела серьезную конкурентку. Мудрая няня сама этот вопрос решит, показав членам семьи, что она всё же няня и не претендует на замещение собой кого-то из членов семьи ».

Как искать? Частные объявления, агентства, по знакомству — какого-то одного рецепта нет. Советуют: о ваших поисках должны знать все.

« Раскиньте сети пошире. Задействуйте все источники. Если кто-то говорит, что знает хорошую няню, то просите телефон и звоните ей сами, не ждите, что знакомый переговорит с няней быстро и правильно. К тому же в телефонном разговоре можно почувствовать, «ваш» ли человек, мотивирована ли она, примет ли предложение и не подведет ли через несколько дней внезапно изменившимися обстоятельствами », — отмечает Ольга Арчакова.

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Так Наталья Вороная еще в переписке с кандидатками выяснила, что две из них очень далеко живут. И хотя каждая заверяла: «что вы, это моя проблема», мама понимала: рано или поздно это будет и ее проблема тоже .

« Не надо сразу кидаться встречаться. Встреча — это второй этап знакомства, сначала лучше поговорить, попереписываться , — говорит Наталья. — Еще про одну девушку в процессе переписки выяснила, что она курит утром дома и вечером, когда едет с работы: «Ни-ни, с ребенком я курить не буду». Но я тоже здравый человек, понимаю, что если она с утра до вечера одна с ребенком, как я узнаю, курит она или не курит».

Какой-то вариант поиска обязательно сработает. Кто-то развешивал объявления по подъездам и нашел идеальную няню на целых пять лет, кому-то помогли агентства, а кто-то, наоборот, не советует с ними связываться.

«Позвонила в свое лучшее агентство по соотношению цены и качества, о них были очень хорошие отзывы от знакомых. Менеджер сходу начал убеждать, что на наш вариант (двое мальчиков до трех лет) — это только няня от 120 тыс. рублей. Никто за меньшие деньги не согласится, — рассказывает Наталия Жданова. — Мол, могли бы и филиппинки, но сейчас их всех выгоняют из страны, чтобы дать работу русским (думаю, это выдумка, чтобы завысить ценник). Сразу их отсекла».

Несколько опрошенных нами мам и пап нашли нянь на популярном сайте-«помощнике». Как отмечала одна мама — «технологичный с элементами русской рулетки». Подписка на месяц с доступом к номерам платная. Много положительных отзывов, но не надейтесь, что, расставив сети, сразу попадется «золотая рыбка». Папа троих детей Борис Захаров лично собеседовал каждую няню: «Чтобы люди, которые имеют дело с моими детьми, четко представляли, кто будет спускать с них (людей, не детей) шкуру в случае чего».

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« Я разворачивал людей, которые производили впечатление мямлей и нюнь — няня в случае чего должна уметь решать вопросы. Разворачивал людей, которые могли всё собеседование вообще не обращать внимания на ребенка. Пришла как-то дама лет 50, когда дочь спала в коляске на балконе. Подвожу ее показать. Проводила взглядом: «Да, говорит, хороший вид из окна!» и отошла, не заметив коляски , — рассказывает Борис. В первый раз он искал няню для полугодовалой дочки. — Пришла девица с полуметровым маникюром и искусственными губами, которая на все вопросы об опыте с детьми отвечала «нет, но у меня есть «шенген». Приходили очень разные персонажи. Разворачивал и тех, кто с порога тянулся к ребенку, не вымыв руки ».

Няня, увешанная кольцами и цепочками, тоже должна смутить родителей маленького ребенка. Такую, например, в Букингемский дворец точно не возьмут.

За спрос не ударят в нос

« Как-то нам знакомые нашли няню, которая жила неподалеку от нас, у нее трое детей и готова была за небольшую плату посидеть и с нашими. Единственное условие — у себя дома. Идти было недалеко, так что нормально, — рассказывает Анна. — Всё бы ничего, но потом выяснилось, что у этой няни муж сидит в тюрьме. Пока он сидел в тюрьме, она с кем-то танцевала. Муж об этом узнал и сказал, что выйдет и свернет ей шею. А выходит он буквально на днях. Мы как представили мужа, который громит квартиру вместе с нашими детьми, испугались и от этой няни отказались ».

Не стесняйтесь спрашивать всё, что для вас важно. Корректно, но по делу. Если посоветовали знакомые, то и у них соберите всю информацию. Некоторые родители заранее составляют опросник из десятков пунктов для потенциальных нянь.

« Я подготовила список вопросов, из которых часть были кейсовыми. Мне было важно понять, как няня поведет себя в той или иной ситуации, и общий ли у нас взгляд на взращивание детей. Потому что можно дать тысячу инструкций, а на тысячу первую ситуацию не дать, и тут-то из няни и полезет истинная сущность , — эйчар Зина Золина профессионально подошла к поиску няни для маленького сына. — Там были вопросы типа: «Что будете делать, если ребенок отнимает игрушку? А если не дает?», «Что будете делать, если он не хочет есть?», «Если на улице холодно, а он не хочет одеваться?», «Если он вас бьет» и так далее .

Кто-то для себя понял, что самым полезным из всех оказался вопрос: «Какие потешки, игры вы знаете?» . Как писала moxana1 в «Живом журнале», хорошая няня, не задумываясь, и стишок, и сказку расскажет и, не стесняясь, потешку напоет.

« Профессионала тут сразу становится видно. Иногда я задавала уточняющие вопросы: «А какие сказки и каких авторов вы бы порекомендовали в таком возрасте? ( Барто, Маршак)», «Как вы думаете, чему можно ребенка в таком возрасте обучать?», — пишет автор. — Спрашивать, знаете ли методику Монтессори или Домана, или кубики Зайцева, бесполезно. Я видела няню, которая толком ничего не знала, но выписала себе в блокнотик пару абзацев про каждую из известных методик (почитала в метро, видимо) и потом пыталась мне втюхивать, мол, «вот я такая образованная ».

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Если для вас принципиально, в лоб спрашивайте о религии. И когда человек последний раз был в отпуске тоже стоит уточнить .

« Первая няня нас обманула. Была вечно уставшая, мы думали, с нашими мальчиками так устает — жалели, отпускали почаще. Оказалось, что она имела еще подработки, а в отпуске чуть ли не семь лет не была (проговорилась нашей бабушке) », — говорит Наталия Жданова.

На многих ресурсах рекомендуют обязательно требовать у нянь медицинскую справку. Впрочем, кто гарантирует, что она не куплена в ближайшей подворотне. Но если ее нет — тоже есть над чем подумать. Впрочем, неважно, есть справка или ее нет, всегда можно поступить так :

« На собеседовании спрашиваю: «Как со здоровьем, есть ли хронические заболевания?». И говорю, что муж учился на медицинском, мы повернуты на здоровье, всей семьей сдаем кровь раз в пару месяцев. Не против ли няня за наш счет сдать кровь в надежной клинике в ближайшее время? Нам так будет спокойнее. Адекватные только за (экономия какая!) »,— говорит Наталия.

Кстати, в конце прошлого года Минтруд утвердил профессиональный стандарт няни . Пригодится и няням, и родителям есть на что опираться при составлении своих списков требований. Так, согласно документу, и няня малыша до 1 года, и до 3 лет и старше должна уметь оказывать первую помощь .

Камера, мотор!

Наличием видеокамеры уже никого не удивишь — дело хозяйское. И все-таки ставить или нет?

« Вопрос имеет две стороны — юридическую и этическую. Насколько это с юридической точки зрения нарушение прав человека — первый вопрос. Второй вопрос — насколько этично следить за человеком с утра до вечера , — рассуждала в интервью «КП» директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец. — Если мы кладем на чашу весов вот эти два вопроса (юридический и этический) и жизнь и здоровье ребенка, то жизнь и здоровье ребенка для любого родителя перевешивает. Нужно честно предупредить няню, что камеры стоят. Если ее устраивает такая ситуация, она остается работать в этих условиях, если не устраивает — уходит. Наверное, надо смотреть за человеком, который, по сути, бесконтрольно находится рядом с вашим ребенком ».

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Наталья Вороная рассказывает, что специально для няни камеру не устанавливала — видеокамера висела на кухне, чтобы в любое время присматривать за больной собакой. Собака, к сожалению, умерла, а камера осталась.

«Я честно написала всем отобранным няням, что у нас есть видеокамера. Я могу сказать, что ни одну из нянь это не смутило. Даже наоборот, — говорит Наталья Вороная. — Няня, которая в итоге стала у нас работать, сказала: «Наталья, я приветствую наличие камер. Потому что вы, родители, боитесь нас, нянь. А мы, няни, боимся вас, родителей. Что вам покажется? Что вам скажут соседи, которые меня где-то увидят с ребенком? Что им померещится?» Меня это сильно подкупило. И мы ни разу не включали камеру. Я потом рекомендовала нашу няню знакомым, и коллега задала мне вопрос: «Украшения, деньги — вы куда это убирали?» Если ты думаешь про украшения и деньги, тебе не надо нанимать няню. Сама сиди со своим ребенком. Ты доверяешь ребенка, но боишься за украшения. Если ты разумный человек и ты в чем-то сомневаешься, никакие рекомендации не помогут, если тебя что-то смущает. Даже не надо пытаться ».

Идеальную няню найти реально, главное не лениться на этапе поисков. И уж если определились, то постараться доверять новому человеку в семье. Няни это ценят.