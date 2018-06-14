Правительство решило оставить сертификацию нянь необязательной

Няни будут подтверждать свою квалификацию лишь по собственному желанию — систему сертификации для этой категории самозанятых решили сделать добровольной. Разрешительный порядок начала деятельности для них вводиться не будет. Об этом сказано в проекте доклада, подготовленного Минобрнауки («Известия» ознакомились с документом). Вопрос сертификации прорабатывался по поручению вице-премьера Ольги Голодец.

Правовые основания для введения обязательной сертификации нянь отсутствуют, говорится в проекте доклада Минобрнауки (находится в процессе реорганизации, разделено на Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования). Сертификация работников этого направления будет осуществляться по желанию и не станет основанием для принятия на работу, хотя и окажется для соискателей конкурентным преимуществом, отмечается в проекте доклада. Он подписан замминистра Татьяной Синюгиной и направлен для подтверждения позиции в Минэкономразвития, Минфин и Минтруд 29 мая. Проработкой этого вопроса ведомства занимались по поручению вице-премьера Ольги Голодец, ранее курировавшей социальный блок.

Требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения трудовой функции, отражаются в профессиональных стандартах, отмечено в документе. Проект стандарта «Няня» уже подготовлен и 10 мая направлен в Минтруд на рассмотрение. Согласно проекту, рассказал один из его разработчиков, руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко, няня должна иметь общее образование, пройти дополнительный курс обучения (144 часа), предоставить справку об отсутствии судимости, получить разрешение Роспотребнадзора, если ребенок будет находиться в ее квартире.

Профстандарт няни после его принятия станет документом, определяющим деятельность по присмотру и уходу за детьми, для негосударственного сектора дошкольного образования, самозанятых граждан, родителей детей дошкольного возраста, прибегающих к услугам нянь. В государственном секторе данная услуга дополнительного нормативно-правового регулирования не требует, сказано в проекте доклада.

В нем также отмечено, что после принятия профстандарта станет возможным проведение независимой оценки квалификации. Ее механизм уже установлен соответствующим законом. Это добровольная оценка для граждан и работодателей. Она не влечет за собой каких-либо обязательных последствий или требований, в том числе при приеме на работу и увольнении.

По итогам профессионального экзамена центр оценки квалификации выдаст соискателю свидетельство о квалификации или, в случае неудовлетворительного прохождения экзамена, заключение о результатах с рекомендациями. Получение свидетельства не влечет автоматического трудоустройства лица, прошедшего независимую оценку.

Позиция Минобрнауки о необходимости добровольной сертификации нянь была согласована Минтрудом, говорится в ответе ведомства «Известиям». В министерстве добавили, что проект профессионального стандарта «Няня» будет утвержден после согласования в Национальном совете при президенте России по профессиональным квалификациям.

В Минфине ответили, что сертификация услуг нянь не является предметом регулирования Налогового кодекса, соответственно, этот вопрос не входит в компетенцию ведомства.

В Минэкономразвития на запрос «Известий» не ответили. В Минобрнауки не уточнили, направлен ли доклад в согласованном варианте в правительство.

Сергей Рыбальченко отметил, что, согласно законодательной базе, сейчас действительно нет никаких оснований для того, чтобы сделать сертификацию нянь обязательной. Он подчеркнул, что в международной практике вопрос решается иначе: такие сотрудники сначала должны подтвердить квалификацию, а затем приступать к работе.

По данным Минфина на 1 января 2018 года, индивидуальным предпринимателям было выдано 383,2 тыс патентов на право применения специальной системы налогообложения, из них 2,5 тыс. — на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми и больными. Количество самозанятых граждан, осуществляющих деятельность по оказанию услуг физическому лицу, составило 936 человек.