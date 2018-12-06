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Минтруд утвердил профстандарт няни

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Министерство труда и соцзащиты утвердило профессиональный стандарт няни. Приказ подписан главой ведомства Максимом Топилиным и направлен на регистрацию в Минюст, рассказали в пресс-службе Минтруда 6 декабря.

Профстандарт определяет трудовые обязанности нянь для детей разного возраста. К их функциям прибавилось требование о прохождении обучения по оказанию первой помощи детям дошкольного возраста.

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«Сегодня няни, которые нанимаются на работу в семью, например, через агентство по подбору персонала, никакой профессиональной подготовки не проходят, а основным требованием является опыт работы в семье. Но для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей крайне важно умение няни правильно действовать в экстренных случаях», — цитирует замдиректора Института изучения детства, семьи и воспитания Ирину Вагнер агентство ТАСС.

В отдельном разделе прописаны функции няни при работе с детьми с инвалидностью.

«Вступление в силу профстандарта няни <…> не означает автоматически ни приостановку деятельности работников, ни начало их срочной переаттестации или переобучения», — подчеркнула Вагнер, добавив, что переход должен осуществляться поэтапно.

Также Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования разработал приблизительную программу обучения для нянь. Курс включает около 144 академических часов. 

В октябре специалисты выяснили, что наиболее высокооплачиваемыми являются няни с автомобилями — в среднем они получают 260 рублей в час. Также высоко оплачиваются услуги приходящей няни и няни с проживанием.

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