В Тюменской области арестована обвиняемая в жестоком убийстве ребенка девушка

Суд арестовал жительницу Тюменской области, обвиняемую в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск. Об этом сообщило Следственное управление Следственного Комитета по региону.

«Сегодня, 27 сентября 2019 года, по ходатайству следствия судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пятницу, 27 сентября, на сайте ведомства.

Шестимесячный мальчик пропал днем 24 сентября из дома на улице Северной. Позже полиция задержала девушку, подозреваемую в похищении и убийстве ребенка. 23-летняя подозреваемая была обнаружена в лесном массиве на расстоянии около 3 км от дома, где жила семья малыша.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», по мнению соседей, у подозреваемой были проблемы с психикой из-за развода родителей. Также девушка около трех лет встречалась со старшим сыном родителей ребенка, но пара рассталась полгода назад. По некоторым данным, девушка состояла на учете у психиатра Муравленковской городской больницы.

В ходе следственных действий подозреваемая признала вину в преступлении. Тюменке предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего, сопряженное с похищением») и п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»).