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Пропавшего под Тюменью младенца нашли мертвым

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Фото: TASS/DPA/Roland Weihrauch
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Пятимесячного Богдана, который пропал в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли мертвым. Информацию об этом «Известиям» подтвердили в УМВД по региону.

Ребенок пропал накануне, 24 сентября. Родители уехали на несколько часов и оставили младенца с 23-летней Викторией Айметдиновой — девушкой сводного брата Богдана, пишет 72.ru.

Мама младенца Наталья Гафнер рассказала, что доверяла Виктории и ранее оставляла сына с ней. Подозреваемую в похищении задержали.

По данным РЕН ТВ, накануне похищения девушка поссорилась со своим молодым человеком. Свою обиду она решила выместить на его близких и захотела «заставить их понервничать». Она повезла ребенка в другой регион и планировала вернуться в Заводоуковск через некоторое время. Однако в ходе поездки девушка запаниковала и задушила новорожденного в лесу.

В марте председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложила ввести в России уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем.

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