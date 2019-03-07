В РФ предложили ввести уголовное наказание за похищение ребенка родителем

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложила ввести в России уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем, сообщает 7 марта телеканал RT.

«В случае первичного нарушения предлагаю оформлять протокол об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 50 тыс. рублей. При повторном похищении рецидивист должен быть привлечен уже к уголовной ответственности по статье 126 УК РФ «Похищение человека», — сказано в письме.

Волынец пояснила, что после развода суд определяет родителя, с которым продолжают проживать дети. Но, есть случаи, когда второй родитель безосновательно удерживает у себя ребенка. Именно подобные ситуации общественница предлагает признавать похищением.

В настоящее время п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ предусматривает за похищение заведомо несовершеннолетнего наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Под эту статью попадают и родители, лишенные права проживания с ребенком.

Но, если похищенному ребенку 10 лет и больше, в соответствии со ст. 57 Семейного кодекса он имеет право выражения своего мнения, на которое обязан опираться суд и органы опеки. В случае, если ребенок захочет жить с похитившим его родителем-нарушителем, суд может освободить последнего от уголовной ответственности.

В ноябре 2018 года на Кропоткинской улице в Москве мужчина похитил у бывшей супруги двоих малолетних детей. Он объявлен в розыск.