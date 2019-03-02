Законопроект о реестре недобросовестных родителей внесен в Госдуму

В Государственную думу внесли проект закона о создании в России реестра лиц, которые лишены родительских прав, сообщается на сайте правительства в субботу, 2 марта.

Согласно документу, в списке также окажутся опекуны и попечители, отстраненные за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. В нем будут отображаться персональные данные людей, сроки внесения информации и основания для прекращения учета. Кроме того, авторы проекта хотят расширить список обязательной к сбору и обработке информации о несовершеннолетних. Изменения предлагается внести в закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

Предлагается, что изменения обеспечат полноту информации о детях и позволят исключить их передачу на воспитание лицам, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями. В настоящее время информация о трудоустройстве и образовании взрослого заполняется в свободной форме, поэтому зачастую нет полной картины о том, в какой семье воспитывается ребенок.

Осенью 2017 года Минобрнауки России разработало законопроект по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. В ведомстве тогда пояснили, что согласно Семейному кодексу РФ, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) граждане не могут усыновить ребенка или вновь быть назначены опекунами, однако подобные случаи происходят из-за отсутствия порядка взаимного обмена сведениями между компетентными органами.