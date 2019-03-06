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В Москве напали на мать и брата Юрия Дудя

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Мать и брат известного видеоблогера и спортивного журналиста Юрия Дудя подверглись нападению в Москве. Инцидент произошел еще осенью прошлого года, однако уголовное дело по данному факту было возбуждено только сейчас.

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«Там чисто семейная разборка старшего брата со своей бывшей женой. Поэтому в полиции случившееся расценили как семейный конфликт, дело сразу не возбудили», — рассказал журналистам «Федерального агенства новостей» источник в правоохранительных органах столицы.

По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел в октябре 2018 года. Отмечается, что причиной конфликта стал ребенок, которого не могли поделить брат видеоблогера Игорь и его бывшая жена Юлия. В итоге женщина приехала домой к семье бывшего возлюбленного вместе со своим отцом и попыталась силой отнять ребенка.

После этого полиция отказалась возбуждать дело, посчитав произошедшее незначительным бытовым конфликтом. Однако 5 марта после вмешательства прокуратуры дело все-таки возбудили по статье 116 «Побои», отмечает Telegram-канал.

В июне 2018 года житель Москвы Роман Масленников просил обязать Юрия Дудя удалить некоторые интервью с его канала на YouTube, где, по мнению истца, пропагандируется употребление запрещенных веществ. В частности, речь шла об интервью с рэперами Гуфом, Скриптонитом и Бастой. Впоследствии Измайловский районный суд Москвы вернул иск Масленникову из-за нарушений.

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