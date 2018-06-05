Против Юрия Дудя подали иск на 1 рубль

Житель Москвы подал иск к журналисту и блогеру Юрию Дудю, в котором потребовал компенсацию морального вреда в размере 1 рубль. О подаче заявления сообщили в столичном Измайловском суде.

«Иск поступил, но вопрос о принятии искового заявления к производству судом будет решен по истечении пяти суток», — приводит ТАСС комментарий представителя суда.

Заявитель в своем обращении требует от блогера удалить со своего канала материалы с упоминанием наркотиков, способов их употребления, а также любую другую информацию, которая пропагандирует употребление запрещенных веществ. Отмечается, что в случае удовлетворения запроса Дудю придется удалить интервью с рэперами Гуфом, Скриптонитом и Бастой.

21 мая предприниматель Михаил Прохоров подал в суд на блогера Алексея Навального. Истец потребовал обязать ответчика выплатить ему 1 рубль за публикацию материала, порочащего его честь и достоинство.