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Против Юрия Дудя подали иск на 1 рубль

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Житель Москвы подал иск к журналисту и блогеру Юрию Дудю, в котором потребовал компенсацию морального вреда в размере 1 рубль. О подаче заявления сообщили в столичном Измайловском суде.

«Иск поступил, но вопрос о принятии искового заявления к производству судом будет решен по истечении пяти суток», — приводит ТАСС комментарий представителя суда.

Заявитель в своем обращении требует от блогера удалить со своего канала материалы с упоминанием наркотиков, способов их употребления, а также любую другую информацию, которая пропагандирует употребление запрещенных веществ. Отмечается, что в случае удовлетворения запроса Дудю придется удалить интервью с рэперами Гуфом, Скриптонитом и Бастой.

21 мая предприниматель Михаил Прохоров подал в суд на блогера Алексея Навального. Истец потребовал обязать ответчика выплатить ему 1 рубль за публикацию материала, порочащего его честь и достоинство.

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