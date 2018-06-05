Ефремов назвал россиян слишком наивными

Советский и российский актер Михаил Ефремов заявил, что считает россиян слишком доверчивыми и наивными. Такое мнение он высказал в интервью блогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube.

«На Руси мне не нравится то, что очень все доверчивые. Я не так уж и много живу, 54 года. На моем веку уже раз пять просто разводили. Беря тот же МММ. Ну это же разводилово, это было понятно с самого начала», — поделился воспоминаниями артист.

Михаил Ефремов был неоднократно замечен в скандальных ситуациях. Так, в марте его обвинили в том, что во время спектакля в Самаре он вышел на сцену пьяным и обматерил зрителей.

Менее чем через месяц произошел похожий инцидент. Ефремов и поэт Орлуша зачитали в адрес самарских зрителей стихи с ненормативной лексикой, что вызвало недовольство публики.

Компания МММ была создана Сергеем Мавроди в начале 1990-х годов в России и признана одной из крупнейших финансовых пирамид. В нее были вовлечены 15 млн человек. Власти закрыли проект в 1997 году.