Прохоров подал иск о защите чести к Навальному на 1 рубль

Предприниматель и основатель партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров подал в суд на блогера Алексея Навального за публикацию материала, порочащего честь и достоинство истца. Об этом сообщила пресс-секретарь Любинского суда столицы Людмила Морозова.

«Сегодня в суд поступило исковое заявление о защите чести и достоинства от Михаила Прохорова, ответчиком заявлен Алексей Навальный», — приводит ТАСС комментарий представителя суда.

В своем обращении бизнесмен просит суд обязать блогера опровергнуть сведения в материале под названием «Как олигарх платил взятку вице-премьеру» и удалить его. Кроме того, Михаил Прохоров намерен взыскать с ответчика 1 рубль.

Суд вынесет решение о принятии или непринятии иска в течение пяти рабочих дней.

15 мая Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток по обвинению в повторной организации несанкционированной акции в центре столицы 5 мая. Ему также дополнительно было назначено 15 суток ареста за неповиновение стражам правопорядка, однако эти сроки не суммируются.