Прямой эфир

80% задержанных сторонников Навального отпустили после беседы

Всего в отделениях полиции оказались 658 человек
0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 80% задержанных за нарушения порядка во время несогласованной акции сторонников Алексея Навального 5 мая отпустили домой после профилактической беседы. Об этом «Известиям» сообщила ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Яна Лантратова. В числе отпущенных — все задержанные несовершеннолетние и сам оппозиционер Алексей Навальный.

МВД назвало число задержанных на несанкционированной акции в Москве

Всего полицейские привезли в дежурные части 658 человек, из них только 279 оказались жителями столицы, уточнила Яна Лантратова. На 48 часов задержаны 122 человека, «большинство из которых нарушали общественный порядок уже после несанкционированной акции, пытаясь перекрывать движение на улицах Москвы и вступая в противостояние с органами правопорядка», уточнила секретарь СПЧ.

— Хочу отметить, что Росгвардия и полиция были хорошо проинструктированы и максимально старались вести себя вежливо и сдержано, объясняя людям их права и обязанности, — подчеркнула Яна Лантратова.

Она добавила, что со стороны подростков лично наблюдала провокации. Например, одна девушка кинула в кордон ОМОНа стеклянную бутылку.

Ранее сторонники Алексея Навального подали в столичную мэрию заявку на проведение 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного Ряда, д. 2, с митингом по окончании шествия. Власти согласовали акцию, но попросили выбрать другие площадки. Организаторы не согласились — таким образом, мероприятия не должны были состояться. В субботу в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД оценило численность митингов оппозиции по России
Навальный сообщил об освобождении из полиции до суда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017