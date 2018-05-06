80% задержанных сторонников Навального отпустили после беседы

Более 80% задержанных за нарушения порядка во время несогласованной акции сторонников Алексея Навального 5 мая отпустили домой после профилактической беседы. Об этом «Известиям» сообщила ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Яна Лантратова. В числе отпущенных — все задержанные несовершеннолетние и сам оппозиционер Алексей Навальный.

Всего полицейские привезли в дежурные части 658 человек, из них только 279 оказались жителями столицы, уточнила Яна Лантратова. На 48 часов задержаны 122 человека, «большинство из которых нарушали общественный порядок уже после несанкционированной акции, пытаясь перекрывать движение на улицах Москвы и вступая в противостояние с органами правопорядка», уточнила секретарь СПЧ.

— Хочу отметить, что Росгвардия и полиция были хорошо проинструктированы и максимально старались вести себя вежливо и сдержано, объясняя людям их права и обязанности, — подчеркнула Яна Лантратова.

Она добавила, что со стороны подростков лично наблюдала провокации. Например, одна девушка кинула в кордон ОМОНа стеклянную бутылку.

Ранее сторонники Алексея Навального подали в столичную мэрию заявку на проведение 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного Ряда, д. 2, с митингом по окончании шествия. Власти согласовали акцию, но попросили выбрать другие площадки. Организаторы не согласились — таким образом, мероприятия не должны были состояться. В субботу в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тыс. человек.