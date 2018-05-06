Выходные данные

Россияне настроены на перемены и в первую очередь хотят их на местах. А потому протестуют против переполненных мусорных полигонов, строительства ГОКов вблизи своих домов, мошенников-застройщиков и многого другого. Митинги с политическими лозунгами, по мнению экспертов и властей, зачастую не имеют ничего общего с улучшением жизни людей и имеют совсем другую подоплеку. Это касается и несанкционированных акций Алексея Навального, которые, впрочем, судя по сокращению числа участников, сошли на нет и оставили после себя только яркие картинки. Подробнее о том, как россияне протестовали последние два года и почему это положительная тенденция, читайте в материале портала iz.ru.

Главное — чтобы назло

В субботу, 5 мая, в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, организованная блогером Алексеем Навальным. По данным столичного главка МВД, в ней участвовали порядка 1,5 тыс. человек. В ходе акции был задержан, в частности, сам Навальный и глава его столичного координационного штаба Николай Ляскин. В целом же по итогам протестной акции, как сообщали в полиции, за нарушения общественного порядка были задержаны около 300 человек.

Организаторы митинга подавали заявку на проведение шествия от площади Тверской Заставы до Охотного Ряда, а также митинг по его окончании. Московская мэрия согласовала саму акцию, однако не одобрила выбор места. Вместо предложенной активистами локации она предложила участок на улице Перерва до улицы Люблинской и по улице Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская». Для митинга чиновники были готовы предложить площадку у памятника «Солдату Отечества» и на проезжей части на улице Маршала Василевского. Кроме того, столичное правительство согласовало проведение акции на проспекте Академика Сахарова, где неделю назад прошел митинг за свободу в интернете и против блокировки мессенджера Telegram, собравший порядка 7,5 тыс. участников. По словам министра правительства Москвы, главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, оппозиционеры официально отказались от этого варианта.

митинг_1 Сотрудники полиции во время несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Алексей Навальный, как и в случае с предшествовавшими его акциями протеста, призвал сторонников выйти на несанкционированный митинг по Тверской. Такая же ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, где оппозиционеры отказались от предложенного властями варианта. На несогласованный митинг вышли порядка 2 тыс. человек, полиция задержала около 200 нарушителей.

А в ходе тех митингов, что всё же были согласованы с местными властями, было выявлено минимальное число нарушений, отметили в МВД. Число их участников — например, в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Великом Новгороде, Владивостоке, Абакане, Улан-Удэ, Ульяновске и еще ряде городов — варьировалось от 50 до 200 человек. В Новосибирске, третьем по величине городе России, оно достигло порядка 400 человек. Однако там были допущены нарушения: мероприятие было заявлено как акция в поддержку мессенджера Telegram, в действительности же лозунги не соответствовали заявленной теме. Некоторые фотографии с мест выглядят внушительно, однако цифры демонстрируют, что интерес к акции быстро сошел на нет.

На зависть бунтующим

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с порталом iz.ru отметил, что цифры говорят сами за себя — число участников уменьшается раз за разом. Навальный выводит сторонников на улицы исключительно ради собственного пиара, уверен эксперт. «И втягивает туда большое количество школьников, каких-то еще адептов своей секты», — отмечает Мартынов. Вовлечение детей и подростков в протесты — незаконные, не имеющие конкретных лозунгов и требований к властям, а также направленные исключительно на развитие «товарного знака Навальный ТМ» — одна из главных опасностей, говорит он.

Власти, как подчеркивает Мартынов, применяют к ним самые мягкие меры. Вечером после несанкционированной акции 5 мая всех задержанных подростков отпустили из полиции после профилактической беседы.

митинг_1 Сотрудники полиции и участники несогласованной протестной акции оппозиции на Пушкинской площади Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

После акций Навального задерживают по несколько десятков человек, при этом сами митинги «не имеют практически никакого отношения к реальным проблемам, которые заботят людей». «А есть акции, которые действительно носили массовый характер и при этом были согласованы властями (как бы Навальный ни пытался представить, что у нас не разрешают их проводить), — отмечает политолог. — Они как раз были про то, что людей волнует». Самый актуальный пример — акция против блокировки мессенджера Telegram, которую организовала Либертарианская партия России. 30 апреля на проспекте Сахарова собрались порядка 7,5 тыс. человек — на 2,5 тыс. больше, чем рассчитывали организаторы.

Алексей Мартынов подчеркивает: никаких проблем с этой акцией не было, ни нарушений, ни задержаний. «Навальный, кстати, пытался там натянуть на себя одеяло», — добавил собеседник портала. По его словам, акции Навального призваны «максимально капитализировать его личный бренд» — через провокации, «поломанные судьбы своих активистов», в том числе массы школьников. «[Это] обратная сторона тех свобод, которые мы имеем, которыми мы пользуемся, а он ими злоупотребляет и пользуется нашими свободами в личных целях», — резюмирует директор Международного института новейших государств.

Протестные шествия, инициированные Навальным, расценивали как провокационные выходки и другие оппозиционные политики. В июне прошлого года акцию на Тверской подверг резкой критике основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский: «Интриганские политические выходки <...> не поддерживаются в том числе и потому, что они провоцируют умышленное и неоправданное нарушение законов, что у абсолютного большинства людей вызывает отторжение к оппозиции».

митинг_1 Участники митинга за свободу интернета на проспекте Академика Сахарова Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Не путайте понятия

Один из ярких примеров согласованной протестной акции, отражающей реальные волнения людей, — митинг против программы реновации. 14 мая 2017 года на проспекте Академика Сахарова собрались порядка 8 тыс. человек, заявляли в МВД. «Он был не только многочисленный, но и полезный для москвичей и московских властей», — говорит директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. После него последовали беспрецедентные по масштабу слушания с участием представителей разных групп. В итоге уличная демонстрация нашла выход, который удовлетворил и власти, и недовольных граждан.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что в России не удалось политизировать ни одно из протестных движений, которые имеют социальную или экономическую направленность. «Нужно четко разделять акции с политическими требованиями и протесты, имеющие социально-экономический характер: против конкретных действий властей, против ухудшения положения тех или иных групп, желания их осчастливить, не спросив об этом, как было в случае с реновацией», — объяснил эксперт в беседе с порталом iz.ru.

Политические, социально-экономические и трудовые — такие категории массовых выступлений граждан приводит Центр экономических и политических реформ. В ноябре прошлого года он обнародовал исследование о протестных акциях в России. По подсчетам экспертов ЦЕПР, в I квартале их число достигло 284, во II — 378, в III — 445.

«Причем основной массив таких акций составляет не политический протест, а акции, связанные с конкретными проблемами, волнующими население, — такими как невыплата зарплат, угроза закрытия предприятий, недовольство предпринимателей регулированием их деятельности, требования обманутых дольщиков, требования экоактивистов и зоозащитников», — подчеркивали авторы доклада. Так, в III квартале 2017-го прошло 312 социально-экономических протестных акций, 106 политических и 27 трудовых.

В ежегодном докладе международной правозащитной организации Amnesty International о состоянии в сфере прав человека под названием «Мир в 2017 году: репрессии, политика ненависти и консолидация гражданского общества» не приводились данные ни об одной согласованной массовой протестной акции, только о задержаниях на несанкционированных митингах с участием сторонников Алексея Навального.

митинг_1 Митинг противников передачи Исаакиевского собора РПЦ в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Ковалев Петр

По материалам МВД РФ, которые имеются в распоряжении редакции, неоднократно митинги социально-экономической направленности, связанные с конкретными событиями в жизни региона, собирали тысячи участников. Так, 28 января 2017-го на митинге против передачи Исаакиевского собора в собственность РПЦ на Марсовом поле Санкт-Петербурга собрались 5 тыс. человек. 16 сентября в Екатеринбурге на согласованную протестную акцию о проблемах обманутых дольщиков вышли 5,5 тыс. человек. В 1,5 тыс. человек оценивалось число участников митинга против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинске.

Тысячи людей собирали и митинги, посвященные памяти жертв трагедий. Так, в Элисте 7 апреля 2017-го на улицы вышли 3,2 тыс. человек, чтобы почтить память жертв теракта в петербургском метро. 27 марта 2018 года на акцию в поддержку жителей Кемерово после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», унесшего жизни 60 человек, только в одном Владимире пришли 4,5 тыс. человек (численность участников этой акции — по данным ТАСС).

Что касается политических протестных акций, их особенностью «стало сочетание социальной и политической тематики — помимо проблемы коррупции граждане готовы протестовать и за социальную повестку», отмечается в материалах МВД. «Массовости» антикоррупционным митингам добавила локальная повестка, а именно: непопулярность губернатора и/или мэра (Новосибирск, Санкт-Петербург, Омск, Тольятти); рост тарифов ЖКХ (Тольятти, Новосибирск, Пермь, Самара); экологические проблемы (Красноярск, Пермь, Иркутск); нерешенные проблемы дольщиков, вкладчиков (Казань, Кострома)», — приводит данные полиция.

В ожидании перемен

Президент России Владимир Путин последовательно заявляет, что готов сотрудничать с политическими оппонентами, если у них есть конкретные предложения по решению проблем. «Я хотел бы сотрудничать с теми людьми, и готов это делать, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной, — сказал глава государства в интервью американскому телеканалу NBC в марте этого года. — Но для этого у людей, о которых мы с вами говорим, должна быть ясная, четкая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях».

Российский лидер подчеркивал, что не стоит опасаться тех протестных выступлений, которые направлены на решение конкретных проблем. «Если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться», — заявил он в июне на встрече с членами Общественной палаты.

Во время социологических опросов большинство россиян, как правило, отвечают, что не готовы участвовать в протестных акциях, отмечает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Я считаю, что когда они так говорят, они имеют в виду акции с политическими требованиями, организованные политическими силами. В таких протестах они действительно не готовы принять участие, — поясняет собеседник. — Но если речь заходит об ущемлении их прав, их кошельке, их жилище, их судьбе и судьбе их близких, то они (даже те, кто вчера отрицал такую возможность) готовы выразить свой протест». Тогда речь идет не о призывах к изменению политической системы, а призыве к диалогу с властью с целью обратить внимание на ту или иную проблему.

митинг_1 Родственники детей, обратившихся с жалобами на самочувствие из-за залпового выброса свалочного газа с полигона "Ядрово", у Волоколамской центральной районной больницы. Фото: ТАСС/Почуев Михаил

«Взять, например, мусорный протест в Подмосковье (21 марта этого года в подмосковном Волоколамске прошла стихийная акция протеста против мусорной свалки «Ядрово», из-за возможного выброса сероводорода на которой якобы обратились к врачам свыше 50 местных школьников. — Прим. iz.ru). Ведь политиков протестующие там совершенно не приветствовали. Навальный приехал, даже из машины не вышел — уехал несолоно хлебавши», — рассказывает Константин Калачев. Не востребованы там оказались и другие политики, в том числе лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Гражданам нужен не протест ради протеста, а решение их проблем — в этом и состоит основное отличие социальных протестов от политических, добавляет эксперт.

По словам ведущего научного сотрудника Института комплексных социальных исследований РАН, члена научно-экспертного совета ВЦИОМа Леонтия Бызова, нынешнее российское общество «не тяготеет к большой политике, обсуждению действий центральных властей». «Гораздо больше людей волнуют их местные проблемы. Здесь резко выросла активность, стремительно растет самоорганизация общества», — отметил специалист в беседе с порталом iz.ru.

Россияне очень сильно стремятся к переменам, говорит он. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованным в начале апреля, 45% опрошенных ждут значительных изменений в жизни страны в ближайший год. При этом подавляющее большинство из них (87%) полагают, что эти перемены будут позитивными. «Это стремление пока слабо определилось. Чего люди хотят, сами не знают», — считает Леонтий Бызов. Они не всегда могут ответить, в чем будут состоять перемены, но при этом убеждены, что они должны быть быстрыми и решительными. Это говорит о том, что в обществе сформировалась почва для протестных выступлений, и в первую очередь пробуждающиеся граждане пойдут заявлять о своих проблемах — будь то точечная застройка и долевое строительство, резюмирует эксперт.