Проглядели по верхам

Российские власти преследуют геев, неправомерно запрещают деятельность «Свидетелей Иеговы» и мешают урегулированию ситуации в Сирии — вот главные пункты годового доклада Amnesty International о России. Правозащитники обратили внимание на последствия принятия закона о декриминализации побоев, о которых заявлял и глава СК РФ, а также признали промахи украинских властей. Подробнее читайте в материале портала iz.ru.

Amnesty International в четверг, 22 февраля, обнародовала ежегодный доклад о состоянии в сфере прав человека под названием «Мир в 2017 году: репрессии, политика ненависти и консолидация гражданского общества». Правозащитники изучили ситуацию в 159 странах, в том числе в России. На нее в 409-страничном докладе отвели пять страниц.

Amnesty International была основана в Великобритании в 1961 году. Она позиционирует себя как независимую организацию, на которую не имеет влияния ни одно мировое правительство. Организация, по собственным заверениям, существует на пожертвования. Однако она может принимать деньги и от государственных структур, если они выделены на образовательные проекты в сфере прав человека. Так, Amnesty International получала финансирование и от европейских структур, и от Госдепа США.

Камень для каждого

Обвинения в предвзятости в адрес неправительственной организации, однако, звучали и в Вашингтоне. Анонс к докладу Amnesty International начинает именно с описания ситуации в Соединенных Штатах, власти которых совершили «откровенно ненавистнический шаг», запретив въезд в страну гражданам из стран с преимущественно мусульманским населением. К числу ксенофобских мер организация также отнесла указ президента США Дональда Трампа о возведении стены на границе с Мексикой и ограничение срока пребывания в стране для некоторых категорий граждан.

Следом упоминается Россия, которая в сообщении Amnesty International обозначена как «регион бывшего Советского Союза». О действиях Соединенных Штатов в Сирии в докладе нет ни слова, в том числе о ракетном ударе по сирийскому аэродрому, в то время как России отведен целый раздел. В организации подчеркнули, что Москва неоднократно блокировала резолюции по ситуации в САР, которые, в частности, «предусматривали введение санкций за производство и применение химического оружия». О том, что Россия настаивает на нераспространении режима прекращения огня на террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ), не упоминается.

Amnesty_1 Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

И США, и России досталось от правозащитников за несоблюдение прав беженцев и мигрантов. В частности, в числе нарушений Amnesty International отмечает необходимость мигрантам регистрироваться по месту жительства для получения образовательных и медицинских услуг. Правозащитники также остановили внимание на деле в отношении журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова), который незаконно находился на территории России с 2011 года. Мосгорсуд признал его виновным и постановил выдворить его из страны на родину — в Узбекистан, где журналисту угрожало уголовное преследование. Защита подала жалобу на вердикт в Европейский суд по правам человека. О том, что в начале февраля Мосгорсуд разрешил Ферузу самостоятельно покинуть России, в докладе не упоминается. Сейчас журналист находится в Германии, где получил статус беженца.

Дела семейные

Активисты Amnesty International высказали обеспокоенность увеличением случаев побоев женщин в российских семьях. В докладе отмечается, что рост произошел после того, как в феврале был принят закон о декриминализации побоев в семье. Документ установил норму, согласно которой первый случай домашнего насилия считается административным, а не уголовным нарушением. Речь идет именно о побоях — действиях, которые принесли физическую боль, однако не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

— Принятие этого закона ни в коей мере не ослабляет наказания за преступления внутри семьи: просто каждое наказание должно быть соразмерным нарушению. Мы исправили перекос, не более того, — подчеркивала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне нововведение поддержали. Однако в адрес законопроекта звучало и много критики, в том числе от международных структур. Например, с критическим замечанием к российскому парламенту обратился генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, что в Москве сочли неуместным вмешательством.

Закон уже привел к негативным последствиям, заявил в четверг, 8 февраля, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, насилие в адрес детей перешло с улиц в приемные семьи. По данным МВД, в первом полугодии 2017-го было выявлено в 2,5 раза больше случаев побоев, чем годом ранее. После их декриминализации пострадавшие перестали скрывать случаи насилия от полиции, объясняли в ведомстве.

Поиски геев в Чечне

Намного подробнее международная неправительственная организация прописала в докладе ситуацию с якобы имевшим место притеснением сексуальных меньшинств. «В России мы стали свидетелями чудовищной по масштабам кампании похищений, пыток и убийств геев в Чечне», — подчеркнули в Amnesty International. Организация ссылается на данные «Новой газеты», с апрельского материала которой и начался скандал. В нем утверждалось, что в северокавказской республике были похищены свыше сотни мужчин, «которых сочли геями». «Их пытали и подвергали жестокому обращению в тайных тюрьмах, несколько из них были убиты. По словам тех, кому удалось бежать, это была кампания насилия, скоординированная властями», — говорится в докладе. Каких-либо новых данных не приводится. Преследование геев на Северном Кавказе ранее стало одной из ключевых тем доклада еще одной правозащитной организации — Human Rights Watch.

Получившая резонанс история неоднократно выходила на международный уровень. Комментировать ситуацию, а именно объяснять, что никаких доказательств притеснению геев нет, приходилось в том числе министру иностранных дел России Сергею Лаврову. С призывом провести расследование к Москве обращались французские, германские, американские и канадские власти. Последним глава Чечни Рамзан Кадыров предложил забрать представителей сексуальных меньшинств себе — если найдутся: «Нету у нас геев. Если есть — заберите в Канаду. Хвала Аллаху... Подальше от нас, чтобы их не было».

Чеченские власти категорично открещивались от обвинений, обвиняя в продажности журналистов и правозащитников, якобы выявивших какие-то нарушения. В конце прошлого года уполномоченный по правам человека в регионе Нурди Нухажиев констатировал, что не получил ни одной жалобы от геев на нарушение собственных прав. Есть ли представители сексуальных меньшинств в Чечне, он сказать затруднился.

Не там ищете

В России «не прекращалось преследование религиозных меньшинств: их деятельность запрещали, сайты блокировали, публикации вносили в Федеральный список экстремистских материалов», утверждает в докладе Amnesty International. В частности, правозащитники упоминают запрет деятельности в России «Управленческого центра «Свидетелей Иеговы в России» (запрещена в РФ), уличенной в экстремистской деятельности. Сейчас в регионах, например, Санкт-Петербурге и Карелии, решается вопрос с собственностью организации.

Amnesty International обвиняет российские власти в злоупотреблении антиэкстремистским законодательством в этой сфере. При этом она не приводит историю, которая возмущала местных правозащитников, — практику так называемого профилактического учета на Северном Кавказе (правоохранительные органы берут на заметку граждан, которых подозревают в приверженности радикальному исламу). По информации Института изучения проблем национальной политики и межнациональных отношений, в Дагестане на профилактический учет поставлено около 20 тыс. человек. Летом прошлого года правозащитная организация «Мемориал», однако, заявляла, что в республике после критики решили отказаться от подобной практики.

Забытый майдан

Отдельное внимание правозащитники уделили не только Северному Кавказу, но и Крыму, который в докладе называют оккупированной территорией (полуостров вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума о самоопределении — прим. iz.ru). В республике «усилились репрессии со стороны российских властей в отношении крымско-татарских активистов», считают в Amnesty International. При этом упоминают руководителей «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, которых суд приговорил к длительным срокам заключения за организацию массовых беспорядков и призывы к нарушению территориальной целостности. В ноябре 2017-го оба были помилованы, после чего покинули страну. В докладе Amnesty International же утверждается, что они были «насильственно выдворены за пределы Крыма».

О нарушении прав крымских татар говорилось и в резолюции Третьего комитета Генассамблеи ООН. Российские правозащитники заявляли, что никаких нарушений не выявляли и соответствующих жалоб им не поступало. Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отмечал, что многие из крымских татар поначалу действительно настороженно относились к переменам, в том числе из-за сохранившихся после депортации в 1944-м стереотипов. Однако к настоящему времени подавляющая часть из них встроилась в новые условия.

Стоит отдать должное, что правозащитники вместе с тем раскритиковали ситуацию в соседнем государстве. «В Украине мы наблюдали рост политического насилия со стороны ультраправых групп, орудующих под патриотическими лозунгами», — сказал глава восточноевропейского и центральноазиатского регионального офиса Amnesty International Денис Кривошеев. По его словам, ситуация с соблюдением прав человека в Киеве всё хуже, а новые власти доказывают «короткую память», забывая «про лозунги и обещания Евромайдана».