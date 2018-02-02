Мосгорсуд разрешил журналисту Ферузу самостоятельно покинуть Россию

Мосгорсуд разрешил журналисту «Новой газеты» Али Ферузу (настоящее имя — Худоберди Нурматов) самостоятельно уехать из России.

«Содержать Нурматова в центре временного содержания, что не ограничивает его право на основании письменного ходатайства самостоятельно выехать в третью страну», — говорится в решении суда.

В августе суд признал гражданина Узбекистана Нурматова виновным в нарушении режима пребывания в России. Ему был назначен штраф 5 тыс. рублей за незаконную трудовую деятельность с принудительным выдворением из страны. На территории РФ он нелегально находился с 2011 года. В январе текущего года дело Нурматова было отправлено на пересмотр в Мосгорсуд.