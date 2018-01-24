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Верховный суд отложил депортацию из России журналиста «Новой газеты»

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Фото: ТАСС/Георгий Андреев
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Верховный суд России отправил на пересмотр в Мосгорсуд решение о выдворении из РФ журналиста «Новой газеты» Хадоберди Нурматова (более известен как Али Феруз).

«Решение судьи Мосгорсуда от 8 августа 2017 года в отношении Нурматова об административном правонарушении отменить и направить дело на новое рассмотрение в Московский городской суд», –– говорится в постановлении ВС.

Решение о выдворении не вступит в силу, пока Страсбургский суд будет рассматривать жалобу Нурматова. На это время журналист будет содержаться в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

«Пока данное решение (ВС РФ) не имеет большого значения, потому что есть второе решение о выдворении. Однако теоретически это может повлиять на судьбу второго дела, но это займет время», –– рассказал адвокат Даниил Хаймович.

В августе суд признал гражданина Узбекистана Нурматова виновным в нарушении режима пребывания в России. Ему был назначен штраф 5 тыс. рублей за незаконную трудовую деятельность с принудительным выдворением из страны. На территории РФ он нелегально находился с 2011 года. При этом с 2012-го — еще и без документов, подтверждающих личность.

Помимо этого, в 2008 году журналист фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию «Ат-Такфир валь-Хаджра».

Однако в «Новой газете» отказались верить в то, что Нурматов — радикальный исламист, и заявили, что он не был у них трудоустроен.

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