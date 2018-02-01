«Новую газету» оштрафовали за незаконную работу Али Феруза

«Новую газету» оштрафовали на 400 тыс. рублей за трудоустройство Худоберди Нурматова (более известен как Али Феруз).

Басманный суд Москвы признал издание виновным в нарушении трудового законодательства за незаконное привлечение на работу иностранного гражданина, у которого не было ни разрешения, ни патента.

Представители «Новой газеты» заявили, что не согласны с позицией суда и будут обжаловать решение, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал портал iz.ru, руководство газеты ранее отказалось признавать Нурматова своим сотрудником. Кроме того, ни бывший главред издания, ни нынешний не присоединялись к ходатайствам в защиту журналиста, в отношении которого принято решение о выдворении из РФ.