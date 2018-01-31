Сванидзе пообещал больше не драться с Шевченко

Журналист Николай Сванидзе пообещал больше не бить своего коллегу Максима Шевченко, но отказался извиниться перед своим противником.

«Мы же действительно все-таки не малые дети. Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками», — сказал Сванидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что ни в коем случае не собирается извиняться перед своим противником. «А вот перед аудиторией «Комсомольской правды», которая нас слушала и наблюдала, я уже извинился», — отметил Сванидзе.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» после спора о политике Сталина во Второй мировой войне.