Дудя оштрафовали за мат в блоге

По решению Роскомнадзора (РКН), бывший главный редактор спортивного портала Sports.ru Юрий Дудь был дважды оштрафован за использование мата в блогах. Об этом 21 ноября сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша.

Один штраф Дудь получил за свой текст из блога футбольных болельщиков про футбольный клуб «Спартак». По словам Навоши, Дудь никогда не видел этот материал, так как он не заказывался редакцией. Однако журналист всё равно был оштрафован.

Гендиректор Sports.ru отметил, что с августа текущего года Роскомнадзор направил на имя руководства портала два десятка протоколов об административных нарушениях. РКН заявляет, что в блогах, которые сторонние авторы ведут на платформе сайта, часто употреблялась нецензурная лексика.

Руководство сайта намерено оспорить все принятые решения по штрафам в вышестоящем суде. По мнению Навоши, ведомство должно отличать пользовательский и редакционный контент.

РКН на своей странице в Facebook подчеркнул, что «для сетевых изданий закон не делает различий по типу контента — редакционного или пользовательского», так как редакция несет полную ответственность за содержание всех опубликованных материалов. Также отмечается, что за употребление нецензурной брани в СМИ предусмотрена административная ответственность (ч.3 ст. 13.21 КоАП).