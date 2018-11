Суд признал законным штраф в 22 млн рублей для The New Times

Тверской суд Москвы 20 ноября признал законным наложение административного штрафа на издателя журнала The New Times на сумму 22,25 млн рублей.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения», — передал слова судьи корреспондент газеты «Известия».

В суде главный редактор журнала Евгения Альбац отметила, что посвятила жизнь исследованию сталинского террора, и поэтому может утверждать, что наложенный на издание штраф — это продолжение политических репрессий.

«Считаю некорректным искать в решении суда политическую подоплеку. При вынесении решения судом были учтены фактические обстоятельства дела, решение было вынесено в рамках процессуальных сроков и является обоснованным», — ответил ей в суде прокурор.

Альбац в свою очередь заявила о намерении обжаловать штраф в Верховном суде и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), передает «Интерфакс».

Ранее в этот же день Тверской суд Москвы признал законным штраф в 30 тыс. рублей Евгении Альбац.

26 октября сообщалось, что мировой судебный участок Тверского района оштрафовал ООО «Новые времена» — издателя журнала The New Times и сайта newtimes.ru — на 22 млн рублей. Суд установил, что издатель The New Times получил 22,25 млн рублей от признанного иностранным агентом НКО «Фонд поддержки свободы пресс» и не предоставил в Роскомнадзор уведомление о получении средств от иностранных источников за II, III и IV кварталы 2017 года.

В связи с этим редакция объявила о сборе средств на погашение штрафа. За четыре дня им удалось собрать свыше 25 млн рублей. 15 ноября Евгения Альбац отказалась говорить о том, как намерена распорядиться пожертвованиями, если суд решит отменить штраф в 22 млн рублей.