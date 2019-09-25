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Под Тюменью судимая девушка исчезла с чужим младенцем

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Фото: tyumen.sledcom.ru
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Шестимесячный ребенок вместе с присматривавшей за ним няней пропал 24 сентября в городе Заводоуковске под Тюменью. СКР по региону завел уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего», говорится на сайте ведомства.

Предположительно, ребенка забрала няня, которая за ним присматривала.

«Она ушла днем, родители до вечера искали своими силами, потом в 18:00 обратились в полицию. С тех пор официальные поиски не прекращались», — рассказали «Известиям» в пресс-службе областного СКР.

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Дом, в котором живут родители ребенка, находится возле леса, поэтому основные силы бросили на поиски в лесу. Правоохранители также проверили местные автовокзал и железнодорожную станцию, автобусы, маршрутки и такси. Проверки ведутся и в Тюмени.

В СКР сообщили, что девушка ранее привлекалась по уголовной статье за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Мама шестимесячного Богдана Наталья Гафнер заявила, что доверяла пропавшей девушке — 23-летней Виктории Айметдиновой, пишет 72.ru. Виктория приходится сожительницей сыну от первого брака мужа Натальи.

Ребенок пропал, когда родители уехали на несколько часов и оставили Богдана с Викторией. По словам Гафнер, девушка не взяла с собой бутылочку и у нее выключен телефон.

В марте председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложила ввести в России уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем.

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