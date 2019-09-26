Подозреваемая в убийстве ребенка под Тюменью признала вину

Подозреваемая в похищении и жестоком убийстве шестимесячного ребенка в Тюменской области признала вину. Об этом 26 сентября ТАСС рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Ребенка похитили в Заводоуковске 24 сентября, а 25 сентября его нашли мертвым в лесу в 3 км от дома. Няню задержали.

По версии следствия, 23-летняя девушка присматривала за малышом по просьбе родителей, но решила его похитить, когда родители ребенка были на похоронах 16-летнего сына их друга. Тело ребенка было найдено в лесу в темном пакете для мусора, который держала похитительница, пишет сайт kp.ru.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», по мнению соседей, у подозреваемой были проблемы с психикой из-за развода родителей. Также одним из возможных мотивов преступления называется месть. Уточняется, что девушка около трех лет встречалась со старшим сыном родителей ребенка, но пара рассталась полгода назад. По некоторым данным, девушка состояла на учете у психиатра Муравленковской городской больницы.

Как сообщает телеканал «360», подозреваемой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Если девушка окажется невменяемой, ее отправят на принудительное лечение в закрытом учреждении. Известно, что она уже была дважды судима: за насилие в отношении представителя власти, когда она пьяная напала на полицейского, и за избиение несовершеннолетней — тоже под действием алкоголя.

Уголовное дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении ее под стражу 27 сентября.