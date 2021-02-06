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В Киеве националисты устроили митинг возле зданий двух телеканалов

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Украинские националисты устроили митинги возле зданий телеканалов «Наш» и «Интер». Об этом 6 февраля сообщает портал «Страна.ua».

Участники акции протеста требуют закрытия данных телеканалов вслед за каналами 112, Newsone и Zik, которые попали под санкции президента Украины Владимира Зеленского и прекратили вещание.

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Националисты пришли на митинг со звуковой техникой. Они также требуют ареста журналистов и утверждают, что сотрудники телеканала «Наш» якобы работают на ФСБ.

При этом отмечается, что собравшиеся ведут себя достаточно сдержанно и не пытаются прорываться к зданию, однако риторика их выступлений враждебная. Так, они угрожают представителям СМИ физической расправой и требуют, чтобы к ним вышел ведущий телеканала «Наш» Макс Назаров.

Предыдущая подобная акция прошла 4 февраля. Тогда националисты предприняли попытку штурма редакции. Был избит корреспондент телеканала «Наш» Алексей Польчунов. Протестующих удалось остановить благодаря усилиям правоохранителей, которые выстроились перед зданием телеканала до начала акции и не пропустили радикалов. При столкновении стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ, одного человека задержали.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

3 февраля Министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

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