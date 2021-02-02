Зеленский ввел в действие санкции против украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против ряда украинских телеканалов. Об этом сообщается 2 февраля на сайте украинского лидера.

В частности, ограничения будут применены к телерадиокомпании «112 Украина», ее региональным каналам «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Кроме того, персональные санкции решено ввести против депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканала «Зик».

Согласно документу, ограничения предполагают «аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм».

28 января Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против российских юридических и физических лиц. При этом сам санкционный список не опубликован на сайте. При этом одно из решений ведомства засекречено.